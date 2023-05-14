DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi ile birlikte Ankara’nın Çankaya ilçesinde oyunu kullandı. Babacan, “Bugün bayramımız. Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın egemenliğini açıkça ilan ettiği bir gün” dedi.

Babacan ile eşi Ülkü Zeynep Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Çankaya ilçesindeki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu’nda kullandı. Bir süre bekledikten sonra Babacan çifti, 4572 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Seçimlere katılımın yoğun olduğunu belirten Ali Babacan, “Bugün burada mahallemizin muhtarı ile karşılaştık. Hiçbir seçimde erken saatlerde bu kadar sıranın oluşmadığını söyledi. Sabah 08.00’den bu yana yoğun katılım olduğunu söyledi, okul görevlileri de teyit etti. Tabii seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün bayramımız. Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın egemenliğini açıkça ilan ettiği bir gün. Demokrasi, seçimden seçime işleyen bir mekanizma da değil; iki seçim arasında istişare ile sürekli çalışması gereken bir yönetim sistemi” dedi.

‘MİLLİ İRADEDEN KIYMETLİ BİR ŞEY YOK’

Seçimlerin aynı zamanda basın özgürlüğü ile birlikte anlamlı olduğunu ifade eden Babacan, “Demokrasi, vatandaşlarımızın haberlere özgürce erişebilmesi ile anlamlı. Doğru bilgi sonucunda oluşacak milli iradeden kıymetli bir şey yok. Bu seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimlerin aynı zamanda bütün dünyada demokrasi özlemi çeken herkes için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

‘KILIÇDAROĞLU İLE TAKİP EDECEĞİM’

Babacan, seçim sonuçlarını nerede takip edeceği sorusuna ise “Seçim sonuçlarını belli bir saate kadar arkadaşlarımızla takip edeceğiz; ama saat 21.00 sonrasında da cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu ve genel başkanlarımız ile beraber CHP Genel Merkezi’nde takip edeceğiz” diyerek yanıt verdi.

Babacan ile eşi, daha sonra seçmenler ile sohbet edip, fotoğraf çektirdi. (DHA)