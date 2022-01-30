Baba ve oğulları tamirhaneyi levyelerle bastı

Büyükçekmece’de, baba ve 2 oğlu, kendilerine rakip olarak gördükleri dükkan sahibi baba ve oğluna levye, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2021 yılının 29 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerinde Büyükçekmece Türkoba Mahallesi’nde bulunan bir oto tamirhanesinde yaşandı. İddiaya göre, Metin Akman, Doğan Akman ve Doğukan Akman, rakip olarak gördükleri komşuları Mevlüd Al ve Samet Al’a ait oto tamirhanesinin önüne otomobillerini park etti. Dükkanının girişinin kapanması üzerine dışarı çıkan Samet Al, otomobili başka yere park etmelerini söyledi. İki grup arasında sözlü olarak tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Akman ailesi ile Al ailesi levye, sopa ve sandalyelerle birbirine girdi. Samet Al, eline aldığı meyve bıçağı ile bir kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan kişileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kavga anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)