Baba ve 2 çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı

7.7 büyüklüğündeki depremde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Malatya’da, Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartman, saat 13.24’te olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöktü. Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalarda, saat 16.00 sıralarında önce Elif (7) ve Hamit Taneli (14) kardeşleri, 20 dakika sonra da babaları Murat Taneli’yi (60) sağ çıkardı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bu sabah meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Malatya’da, Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartman, saat 13.24’te olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöktü. Ekipler, binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalarda, saat 16.00 sıralarında önce Elif (7) ve Hamit Taneli (14) kardeşleri, 20 dakika sonra da babaları Murat Taneli’yi (60) sağ çıkardı. Baba ve çocukları, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)