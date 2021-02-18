Azospermi cinsel sorunlara neden olur mu?

Azospermi, menide hiç sperm olmamasıdır ve erkeklerde önemli kısırlık nedenlerindendir. Peki bu sorun cinsel yaşamı etkiler mi? İşte yanıtı…

Seks hayatımız yine eskisi gibi olur mu?

SORU:

Evliliğimizin 3. yılında çocuk olmayınca gittiğimiz doktor ‘azospermi var, aşılama yöntemiyle çocuk sahibi olabilirsiniz’ dedi, üç defa denedik olmadı. Bu süre içinde cinsel hayatımız bir göreve dönüştü ve mekanikleşti. Artık bu fikirden vazgeçtik ama eskisi gibi olamıyoruz, ne önerirsiniz? A.D./ Ankara

CEVAP:

Azospermide boşalma gerçekleşir ama meni içerisinde sperm hücresi bulunmaz. Erkeklerde en önemli kısırlık nedenleri arasında gelir ama ilerleyen sağlık bilimi sayesinde bu gibi durumlarda bile zor da olsa çocuk sahibi olmak mümkündür. Azospermi cinsel yaşantıya engel değildir. Nedenleri arasında genetik ya da çocuklukta geçirilen hastalıklar, meni kanallarında tıkanma ya da daralma, yanlış ilaç kullanımı veya testislerin yapısını bozacak travmatik çarpmalar vardır. Azospermi sorunu olan erkeklerde genellikle yetersizlik, özgüven kaybı görülebilir ve buna bağlı cinsel işlev bozukluğu gelişebilir. Bu hem erkeği hem de kadını olumsuz etkileyen bir durumdur. Bir göreve dönüşerek doğallığından uzaklaşan cinsel ilişki çift ilişkisinde bozulmaya yol açtığında mutlaka bir cinsel terapistten destek alarak ilişkinin yeniden yapılandırılması gerekir.

Yeniden sertleşme sorunu oluşabilir mi?

SORU:

42 yaşında evli bir erkeğim. Arkadaşlara uyarak bir eskortla birlikte oldum. Daha doğrusu olamadım, sertleşme sağlayamadım. Böyle bir sorunum yoktu, şimdi yeniden olur mu diye endişeleniyorum, niye böyle oldu? Ş.D./ İstanbul

CEVAP:

Erkeklerde sertleşme sorunu çeşitli kriterlere göre değerlendirilir.Yaşadığınız sertleşme sorununun organik değil psikolojik nedenlerden kaynaklandığını gösteriyor. Sizin istemediğiniz bir ortamda ve uygun olmayan koşullarda bir cinsel ilişki yaşamak zorunda kaldığınız anlaşılıyor. İçiniz rahat olsun, böyle durumlarda birçok erkek yakalanma ya da hastalık kapma korkusu, suçluluk duygusu, performans kaygısı gibi nedenlerle sertleşme ya da erken boşalma sorunu yaşayabilirler. Bu sık karşılaşılan bir durumdur. Bunun üzerinde durursanız sorun kalıcı hale gelebilir, durmazsanız kendiliğinden çözülür. Evlilik dışı ilişkilerin ağır bedelleri olabilir, uzak durmanızı öneririm.

Eşime rahatsızlığımı nasıl anlatabilirim?

SORU:

33 yaşındayım, 11 yıldır evliyim. Genç yaşta iki çocuk annesi oldum ve bedenim değişti, eşimden güzel sözler duymak istiyorum ama bir şey söylemiyor. Bu yüzden yatakta rahat olamıyorum. Derdimi eşime nasıl anlatırım? D.S./ Konya

CEVAP:

Beğenilmek, onaylanmak, kabul görmek hemen her insanın temel duygusal ihtiyacıdır. Eşlerin birbirlerine güzel sözler söylemeleri, iltifat etmeleri aralarındaki sevgi ve tutkuyu güçlendirir. İlişki esnasında konuşmak hem eşlerin birbirlerinden beklediklerinin anlaşılması ve gerçekleşmesi sağlar hem de erotik bir ortam yaratarak cinsel anlamda uyarılmayı ve şehveti artırır. Bununla birlikte yatakta konuşmak ve bundan keyif alabilmek için her iki eşinde bunu sevip istemesi gerekir. Eşinizin konuşmayı fazla sevmediği anlaşılıyor. Böyle bir durumda eşinize ihtiyaçlarınızı söyleyebilir, küçük çabalarını takdir ederek daha fazlası için motive edebilirsiniz.