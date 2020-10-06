Aziz Yıldırım’a 1 yıl spor müsabakası seyir yasağı

Kadıköy’de, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 3 sene oynanan basketbol maçı öncesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı olaya ilişkin davada karar verildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı. Aynı davada Yıldırım’a karşı fiili saldırıda bulunduğu iddiası ile yargılanan Işık Eyigüngör’ün ise beraatine karar verildi.