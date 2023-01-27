Azerbaycan’ın Tahran elçiliğine saldırı: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran’daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

Tahran Polis Komutanlığı: Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandı

İran’daki Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahimi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın yakalandığını söyledi.

Fars Haber Ajansı’na göre, Rahimi, sabah saatlerinde başkent Tahran’da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Rahimi, “Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.” dedi.

Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, “Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi.” ifadelerini kullandı.

Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi. (AA)