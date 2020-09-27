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Azerbaycan’dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu

Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan’ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntülendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan’ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntüleri paylaştı.

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