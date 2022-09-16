Azerbaycan Ermenistan

10 Kasım 2020’de Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması imzalanınca, İktidar hemen TBMM’ye Azerbaycan tezkeresi getirmişti.

17 Kasım 2020’de Meclis’ten geçti. Kasım 2021’de tezkere tekrar uzatıldı.

Rusya’nın arka bahçesinde Ermenistan ve Azerbaycan ile aynı masaya oturarak imzaladığı Ateşkes Anlaşması bozuldu, karşılıklı kayıplar verildi. 15 Eylül’de tekrar ateşkesin sağlandığı duyuruldu.

6 Haziran 2022’deki yazımızda: “İran’dan önce Rusya’yı, Ukrayna cephesi dışında Azerbaycan cephesinde de bir sıcak çatışmaya sürüklemesi büyük bir olasılıktır.” demiştik.

Gönül ister ki burada son bulsun ancak devamının geleceğini düşünüyorum.

Kafkaslarda; bir yanda ABD, Türkiye, Azerbaycan, Afganistan, Ermenistan ve Gürcistan diğer yanda ise İran ve Rusya var.

Şaşırmayın hem Ermenistan hem de Azerbaycan ABD ile birliktedir.

Türkiye’de son iki cumhurbaşkanının Kafkas politikasına baktığımızda; Gül zamanında Ermenistan ile Erdoğan zamanında ise Azerbaycan ile yakınlık kuruldu.

İki yaklaşım da gerekli olduğu zamanlarda yapılmıştır ve bir bütünün parçalarıdır.

Türkiye’de iktidarın bunca yıldır dış politikası, ABD’nin çıkarlarına hizmet etmiştir.

Aslında Anadolu Ajansı’nın 1 Ekim 2021 tarihli haberinde İran Kara Kuvvetleri Komutanı Haydari’nin açıklaması her şeyi özetliyor.

“İran bu bölgede ülkelerin resmi sınırlarının değişmesi konusunda hassastır ve bunu kabul edilemez olarak görmektedir.

Yasal sınırlar korunmalıdır.

Bir ülkenin sınırlarını korumada gösterdiği zayıflık başka bir ülkenin yabancılardan destek alarak sınırları değiştirmesine gerekçe oluşturmaz.

İran böyle bir şeye izin vermez.”

İran bölgede yaşanan gelişmeleri gördüğünü ifade ediyor.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma ile zora düşürülüyor.

Rusya’nın askeri müdahale şansı yoktur ancak Rusya’nın çatışmanın ortasına çekilmek istendiğinin fakında olduğunu zannetmiyorum.

Bu arada Gürcistan’ın devreye girmesi için ABD’nin hazırlık yaptığını düşünüyorum.

Bekleyelim, görelim.