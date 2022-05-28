Az ötede oynayın

Devletin, milletin öz kaynakları ülkemizdeki sonradan sermaye sahibi olanların en büyük gelir kaynağı haline geldi. Bu kazanç kapısı alışkanlığı ülke futbolunu da esir aldı. Şunu net olarak belirtmek isterim ki; Vatandaş en üst güçtür. Yandaş diye bir zihniyeti kabul etmiyorum. Kulüplere başkan ve yönetici olmak için siyasi iradeye yakın olmak bir ayrıcalık olarak kabul görüyor. Kulüplerin sahibi millettir. Milletin sahibi olduğu bir yapının yasal olarak hak ettiği izni almak ya da geleceğimize faydası olacak bir yatırımı yapmak için neden siyasete ya da onun adını kullanan isimlere biat etme zorunluluğu var? Benim oyumla bana fayda sağlamak için seçilenler koltuğa oturunca sahibi olduğum, gönül verdiğim spor kulübüne fayda anlamında adamına, çıkarına göre şekil alamaz. Ya da siyasi irade bu konuşulanları, yazılanları kabul etmiyorsa arada durumdan şahsi fayda çıkaranların, siyasetin ismini kullanarak itibar kazananların hesabını kesmeli! Örneğin TFF’ye başkan ya da yönetici olacaklardan siyasi referans istenir mi? Parti teşkilatlarına adam mı seçiyorsunuz? Ama tabii ki siyaseti sporun, kulüplerin içine çeken uyanıkların eseri bu tablo! İki model kendini uyanık zanneden karakter var. Birincisi kurumları, kulüpleri yönetmek için aday olup, olmayacak projeler ile uçup, kaçıp sonra sıkışınca siyasete yalvaranlar bir de ticari ilişkilerinde kulüpleri, kurumları siyasiler tarafından dikkate alınmak için kullanan sporun siyasi simsarları! Siyasal futbol, siyasal spor, liyakatsiz lobicilik üzerine kurulu bu düzen ülke sporunu bitirdi. Sporu itibar ve rant kapınız yapmaktan vazgeçin. İhale kovalamak için başka yerde kültür, fizik hareketleri yapın. Vizyonu, zekası yeterli olanlar ve özü sözü bir olanlar kulüpleri, kurumları yönetmeye talip olsun. Siyasal futbolun dolar gözlüleri artık az ötede oynasın!