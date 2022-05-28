AZ KALDI !

Farkında mısınız bilmiyorum?

Milliyetçiler ayrılarak çoğalıyorlar.

Yani… Türk milliyetçileri ayrıldıkça oyları artıyor.

Siyasal mitozla çoğalıyorlar.

Önce MHP vardı.

Ondan İYİ Parti çıktı…

İYİ Parti’den de Zafer Partisi…

(Az oy oranına sahip olup da bir türlü sıçrama yapamayan BBP’yi de buna ekleyin.)

★★★

MHP, İYİ Partiyle kavgalı… İYİ Parti de Zafer Partisi’yle…

Ama siz bakmayın öyle olduğuna…

Günün sonunda milliyetçilerin oy toplamları artıyor.

Toplam oyları, milliyetçilerin tarihi eşiğini çoktan aştı.

2002’de baraj altında kalmışlardı.

2007’de MHP % 14 almıştı.

2011’de % 13

2015’de % 16 (ilk seçim)

2015 % 11 (ikinci seçim)

Yani…

MHP yüzde 11 ile yüzde 16 arasında oy almış hep…

E sonra 2016’da içlerinden İYİ Parti çıktı…

2018 seçiminde MHP % 11 aldı. İYİ Parti’de % 10 aldı.

Toplam ne etti?

Yüzde 21…

Buna yüzde 1’lik BBP yi dekleyince… Milliyetçilerin oyu yüzde 22’yi görmüştü.

★★★

Bu seçimde milliyetçi oylar daha da yükselecek gibi duruyor.

35’leri kesin olarak geçecekler.

MHP’nin oy oranını yüzde 3’lerde 4’lerde gösteren araştırma şirketlerini büyük bir fiyasko bekliyor.

Milliyetçi rüzgarlar tüm ülkeyi bu kadar sarmışken…

Bu işin merkezindeki partinin oyları düşer mi? Bence düşmeyecek…

(Hele bir de peşine Z kuşağına takmış gelen Ümit Hoca seçime girmeyi başarırsa bambaşka bir siyasi tablo olur.)

★★★

Ben iktidar/muhalefet denkleminin dışından bakıyorum meseleye…

Esen Türk milliyetçiliği rüzgarı siyasetimize nasıl etki altına alıyor onu anlatmaya çalışıyorum.

Hatırlayın…

Birkaç yıl önce…

Bahçeli’ye Mansur Yavaş’ın adaylığı sorulduğunda ne demişti?

“İstanbul’da lise öğrencisiydim. Adamo diye bir sanatçı gelmişti. Fecri Ebcioğlu da güzel bir söz yazmıştı. Ben de arkadaşlarıma dedim ki ‘Her yerde kar var’ çok anlamlıdır. Türkçe’de anlam kazanmıştır. Her partide MHP’li aday var.”

Devlet Bey haklı çıktı.

Adamo’nun şarkısında olduğu gibi…

Her yerde kar var…

Her yerde ülkücü var.

★★★

İşte tam bu analizi yazmaya çalıştığım sırada…

Uğur Poyraz Bey’in telefonuyla kalktım masadan…

İYİ Parti Genel Sekreteri…

“Gürkan Bey size son kampanya dosyamızı göndermek istiyorum. Görüşleriniz bizim için önemli” dedi.

‘Hay hay’ dedim…

Oldukça başarılı bir kampanya hazırlamışlar…

Adı: AZ KALDI !

Fazla söze gerek bırakmayan bir slogan… Umut veren… Siyaseten bezmiş kitleleri yeniden heyecanlandıracak bir slogan…

Meral Hanım’ın da bulunduğu bir de tanıtım filmi çekmişler.

Müzik çok iyi… Dilinize yapışıyor… Çekimler sıcacık…

Atatürk’ü ve onun imzasını taşıyan tişörtlü gençleri de ihmal etmemişler…

Başarılı buldum….

★★★

Atatürk milliyetçiliği yükseliyor…

İYİ Parti de yükseliyor.

Kendi iddialarına göre, bu seçimde birinci parti olacaklarmış.

Olurlar mı bilmem…

Ama şunu biliyorum.

İttifak ortakları CHP’yi yakalamalarına AZ KALDI !