Az kaldı, gittiklerinde göreceğiz!

Aralık 2010’da,Tunus’u karıştırıp İngiliz vatandaşı Raşid Gannuşi’yi başa getirdiler.

Cezayir’de devam ettiler.

Ocak 2011’de Ürdün’de, Lübnan’da, Moritenya’da, Sudan’da “yaratıcı kargaşaya” devam ettiler.

Umman’da ve Yemen’de hükümetleri devirip rejimlerini kurdular.

Suudi Arabistan’da yönetimi ele geçirdiler.

Mısır’da Mursi ile rejimi değiştirip başa geldiler.

Suriye’de iç savaşı başlattılar.

Şubat ayı geldiğinde ise parçaladıkları Irak’ın başına geçtiler.

Fas’ta, Bahreyn’de, İran’da, Batı Sahra’da kargaşayı başlattılar.

17 Şubat’ta Libya’yı karıştırıp 20 Ekim’de Kaddafi’yi katlettiler. Libya’yı üçe böldüler.

Müslüman ülkelerde etkili oldukları gibi Rusya ve Çin’de de kargaşaya neden oldular.

Adına Arap baharı dediler oysa gerçek adı Büyük Ortadoğu Projesi idi.

Erdoğan, Berlusconi ve Ali Abdullah eşbaşkanlığında yürüyordu.

ABD bu projede, ılımlı Müslümanlar diye bilinen ve 1928’de İngilizlerin kurduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nı görevlendirmişti.

Fas’ta, Tunus’ta ve Mısır’da başarısız olup iktidarı kaybettiklerinde ise Ortadoğu’ya bir umut doğdu.

Sudan’da her ne kadar bugün ateşkes sağlanmış olsa da hükümetteki Müslüman Kardeşler gitmemenin yollarını arıyor.

Yemen’de yok olacaklarını anlayan ve BOP eşbaşkan yardımcılarından Suudi Arabistan ise hemen İran ile anlaşmaya oturdu.

Türkiye’de AKP ise BOP gereği bir yandan ekonomiyi çökertip bir yandan da Ortadoğu’daki eşbaşkan yardımcılarını, ülkelerinin başına getirme çabası sonucu güç kaybetti.

İhvan geriliyor…

ABD BOP’ta; milliyetçi, seküler ve siyasal İslamcı Müslümanları kullanmamıştır.

Dolayısıyla Millet İttifakı, ABD’nin her söylediğini yapacak, ılımlı ılımlı dinleyecek kadar kullanışlı değildir!

O nedenle başta CHP olmak üzere Millet İttifakı’nı, ABD’ci gibi göstermek ya da görmek akıllı insanın işi değildir.

Yer gelmişken AKP’ye siyasal İslamcı demek siyasal İslamcı Saadet, Deva ve Gelecek Partisi’ne hakarettir!

Siyasal İslamcıların kökü bu topraklardır. İhvan’ın kökü ise ABD’de aranmalıdır.

BOP’ta başbakan, cumhurbaşkanı, bakan ve çeşitli devlet kurumlarında görevli önemli kişilere bakıldığında ise çoğunluğunun ABD ve İngiliz vatandaşı olduğu görülmüştür!

Gün gelir de kaçmak zorunda kalırsak diye ABD’den ve İngiltere’den aldıkları mülkler de hep haber olmuştur.

Sahi son yıllarda Türkiye’yi yönetenlerden kaçı ABD ve İngiliz vatandaşıdır?

Gittiklerinde göreceğiz!