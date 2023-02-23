Az gelişmiş ülkenin birinde
Nasrettin Hoca’yı ağaçta dal keserken gören komşusu:
“Az sonra düşeceksin Hoca” dedi…
Çünkü…
Hoca Nasrettin:
Bindiği dalı kesiyordu…
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Ertesi gün…
Bir kolu ve bir bacağı sarılı komşusunun kapısını çaldı Hoca…
“Komşu” dedi, “Benim ağaçtan düşeceğimi bildin, ne zaman öleceğimi de bilirsin…”.
Komşusu hocanın bir muzırlık peşinde olabileceğini düşündü:
“Önümüzdeki Perşembe öleceksin” dedi gülerek…
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Hoca, ağaçtan düşeceğini bilen adamın…
Öldüğünü de bileceği zannıyla cuma günü uyanmadı…
İttiler, kaktılar yok…
“Öldü herhalde” deyip yıkadılar, kefenlediler, gömdüler…
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Gece uyandı Hoca…
Güç bela kefenle çıktı mezardan…
Koşmaya başladı…
★
Tam o sırada…
Bir fincancı kervanı geçiyordu kabristanın yanından…
Hocayı gece karanlığında beyaz kefen içinde gören katırlar:
Ürktü…
Koşmaya başladılar…
Fincanlar döküldü…
Hepsi tuzla buz oldu…
★
Hoca’yı yakalayan fincancılar bir güzel patakladılar…
Hoca o haliyle evine gitti…
Karısı şaşırdı ama sevindi de…
★
Ertesi gün Hoca’nın dirildiğini duyan komşular eve akın ettiler…
İçlerinden yaşlıca biri sordu:
“Hoca, öbür dünya nasıl?..”.
“Fincancı katırlarını ürkütmezsen, buradan farkı yok” dedi Hoca…
★
Az gelişmiş ülkeleri…
Bindiği dalı kesen politikacılar yönetir…
Ama…
O politikacıların yağcıları…
“Bindiğin dalı kesiyorsun düşeceksin” demez…
Aksine:
“Ne kadar da güzel dal kesiyorsun bravo” deyip alkışlarlar…
★
Aynı ülkenin halkı da…
Bu dünyada yediği dayakları…
Öbür dünyadaki fincancı katırlarını ürküttüğü için yediğini sanır…
★
NOT:
Bu kıssanın ülkemizle ilgisi yoktur…
Çünkü ülkemiz:
Az gelişmiş değil…
Çok gelişmiş bir ülkedir…
O çağda öyleydi
İngiliz düşünür Thomas Carlyle’a (1795-1881) halk kitleleri için şöyle demişti:
“Cansız bir balçık yığınıdır… Bir heykeltraşın eli değmediği sürece öylece kalacaktır…”.
★
Carlyle’ın heykeltraştan muradı:
Bir kahramandır…
Bir liderdir…
Bir devlet insanıdır…
★
Atatürk, Carlyle’ın hiç tanımadığı ama tanımladığı güçlü kişilerden biri…
Osmanlı’dan “Padişah’ın kulu” olarak emanet aldığı 10 milyon kişiyi…
Önce birey, yurttaş…
Sonra da:
Millet yaptı…
★
Sözümün özü:
Osmanlı’dan devralınan:
Türk Müslümanları…
Kürt Müslümanları…
Arap Müslümanları…
Arnavut Müslümanları…
Çerkez Müslümanları…
Boşnak Müslümanları…
Lâz Müslümanları…
Ve …
Rum Hıristiyanları…
Ermeni Hıristiyanları…
Ve Museviler…
Atatürk’ün zekâsı ve dehasıyla şekillendirilip:
“Millet” olarak devlet sahibi oldular…
★
Rus edebiyatının dehalarından Lev Tolstoy (1828-1910) ise…
Carlyle ile tam aksi görüşteydi…
Toplumların hayatını ve geleceklerini şekillendiren kahramanlar değil bizzat:
Halkın kendisiydi…
Liderler ve kahramanlar…
Halkın içinden çıkmış…
Halk istediği…
Kabul ettiği…
Hatta:
“İteklediği” kişilerdi…
★
Ve halklar…
Sonunda mutlaka…
O kahramanı kendi içlerinden çıkarırlardı…
Yani:
Kahramanlar…
Halk hazır olduğunda…
Gelirlerdi…
★
O çağda…
Gerçekten de öyleydi…
Nereden çıkardım
Millet nedir?..
“Kederde, kıvançta, tasada beraber olan aynı ülke yurttaşlarıdır…”.
★
Tamam da…
Bizim ülkemizde yaşayan yurttaşlar:
Neden:
“Mutlulukta, barışta ve refahta bir ve beraber olamıyor?..”.
★
Nereden mi çıkardım?..
Olabilse…
Politikacılar…
Gazeteciler…
Sanatçılar sadece felaket zamanlarında:
“Birlik ve beraberlik çağrısı” yapar mı?..
★
Oysa canlarım…
İnsanî gelişimini tamamlamış halkımız…
Ve…
Onların arasından çıkacak:
Vasat üstü…
Sadece:
Kederi…
Kıvancı…
Ve…
Tasayı değil…
★
Neşeyi…
Coşkuyu…
Umudu…
Hâsılı…
Tüm ortak duyguları paylaşan…
Politikacılarımızı başımıza taç…
★
Felaket sürecinde ülkeyi ve toplumu:
“Benden, benden değil” diye ikiye ayıran partizanları ise:
Sopayla kovalayan toplum olmalıyız…
Değersiz
Filozof Demokritos günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce şöyle demişti:
“Sizin için değersiz olan birinin sizi yönetmesi sakıncalıdır.”.
★
2500 yıl önceki Yunanistan’da…
İnsanî gelişmişliğini gerçekleştirmiş halkın…
Eğitimsiz…
Cahil…
Kandırılmaya hazır halka oranı:
Yüzde 5 idi…
★
Günümüz dünyasında…
Müslüman halkların yaşadığı ülkelerin az gelişmişliklerinin sebebi de:
Eğitimsiz…
Cahil…
Kandırılmaya hazır halkın seçtiği politikacıların…
Yönettiği ülke halkının % 10’unun yanında:
Çok değersiz oluşlarıdır…
Deprem geçsin
Canlarım…
Şu depremin yası geçsin…
Göreceksiniz ki:
Ne birlik umurlarında olacak politikacılarımızın…
Ne beraberlik…
★
Demokrasinin özgür yarış olduğunu da unutup:
Rakipleri düşmanlaştıracaklar…
Ve…
Birbirlerine…
“Düşman ülke politikacılarının” etmeyeceği:
Hakaretleri edecek…
İftiraları atacaklar…
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Az daha unutuyordum…
Dünkü SOZCU.COM.TR’de yayımlanan haber şöyle:
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İstanbul’un en eski metrosu Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattının büyük bir depremde yıkılma riski taşıyan viyadüklerini güçlendirmek için İBB’nin İller Bankası’na yaptığı kredi başvurusuna, 2022 yılının ağustos ayından beri onay beklendiği ortaya çıktı.
Münasebetsiz
Seçimi kaybeden:
Siyasetçidir…
Siyasî partidir…
★
Seçimi kazanan da:
Siyasetçidir…
Siyasî partidir…
★
Bir gazeteci…
Seçimi kaybetmesini istediği bir siyasi patinin liderinin:
“Kılıçdaroğlu hiç ‘Ak Parti seçmenleri öldü
Oyları bana kaldı’ diye sevinmesin” diye yazacak kadar irtifa kaybetmişse…
Bunun sebebi…
Yandaşı olduğu kişi ya da parti seçimi kaybettiğinde…
Kendisinin:
“Ballı kazançları kaybedeceği” endişesidir…
Endişe
Bir ülke halkının yarısından çoğu…
Hiç hak etmediği kadar çok acı çekiyorsa…
Bu acının müsebbibi
sadece:
Eğitimsiz…
Cahil…
Kandırılmaya hazır:
“Bir lokma bir hırka” kaderciliğiyle uyutulmuş kitleler değil…
★
Ülkeyi yöneten vasat altı politikacıların:
Gerçeklerden duydukları korku…
Ve…
İktidarı kaybedince…
Çıkarlarını da kaybedecek olma: Endişesidir…
Dünün tweeti
ibrahim Kahveci
@Kahvecibrahim
“Terbiyesiz… be ahlaksız, be namussuz, be adi”
Bu siyaset dili mi ülkeye hizmet edecek…
Buna mı destek vereceksiniz…?