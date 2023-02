Az gelişmiş ülkenin birinde

Nasrettin Hoca’yı ağaçta dal keserken gören komşusu:

“Az sonra düşeceksin Hoca” dedi…

Çünkü…

Hoca Nasrettin:

Bindiği dalı kesiyordu…

★

Ertesi gün…

Bir kolu ve bir bacağı sarılı komşusunun kapısını çaldı Hoca…

“Komşu” dedi, “Benim ağaçtan düşeceğimi bildin, ne zaman öleceğimi de bilirsin…”.

Komşusu hocanın bir muzırlık peşinde olabileceğini düşündü:

“Önümüzdeki Perşembe öleceksin” dedi gülerek…

★

Hoca, ağaçtan düşeceğini bilen adamın…

Öldüğünü de bileceği zannıyla cuma günü uyanmadı…

İttiler, kaktılar yok…

“Öldü herhalde” deyip yıkadılar, kefenlediler, gömdüler…

★

Gece uyandı Hoca…

Güç bela kefenle çıktı mezardan…

Koşmaya başladı…

★

Tam o sırada…

Bir fincancı kervanı geçiyordu kabristanın yanından…

Hocayı gece karanlığında beyaz kefen içinde gören katırlar:

Ürktü…

Koşmaya başladılar…

Fincanlar döküldü…

Hepsi tuzla buz oldu…

★

Hoca’yı yakalayan fincancılar bir güzel patakladılar…

Hoca o haliyle evine gitti…

Karısı şaşırdı ama sevindi de…

★

Ertesi gün Hoca’nın dirildiğini duyan komşular eve akın ettiler…

İçlerinden yaşlıca biri sordu:

“Hoca, öbür dünya nasıl?..”.

“Fincancı katırlarını ürkütmezsen, buradan farkı yok” dedi Hoca…

★

Az gelişmiş ülkeleri…

Bindiği dalı kesen politikacılar yönetir…

Ama…

O politikacıların yağcıları…

“Bindiğin dalı kesiyorsun düşeceksin” demez…

Aksine:

“Ne kadar da güzel dal kesiyorsun bravo” deyip alkışlarlar…

★

Aynı ülkenin halkı da…

Bu dünyada yediği dayakları…

Öbür dünyadaki fincancı katırlarını ürküttüğü için yediğini sanır…

★

NOT:

Bu kıssanın ülkemizle ilgisi yoktur…

Çünkü ülkemiz:

Az gelişmiş değil…

Çok gelişmiş bir ülkedir…

O çağda öyleydi

İngiliz düşünür Thomas Carlyle’a (1795-1881) halk kitleleri için şöyle demişti:

“Cansız bir balçık yığınıdır… Bir heykeltraşın eli değmediği sürece öylece kalacaktır…”.

★

Carlyle’ın heykeltraştan muradı:

Bir kahramandır…

Bir liderdir…

Bir devlet insanıdır…

★

Atatürk, Carlyle’ın hiç tanımadığı ama tanımladığı güçlü kişilerden biri…

Osmanlı’dan “Padişah’ın kulu” olarak emanet aldığı 10 milyon kişiyi…

Önce birey, yurttaş…

Sonra da:

Millet yaptı…

★

Sözümün özü:

Osmanlı’dan devralınan:

Türk Müslümanları…

Kürt Müslümanları…

Arap Müslümanları…

Arnavut Müslümanları…

Çerkez Müslümanları…

Boşnak Müslümanları…

Lâz Müslümanları…

Ve …

Rum Hıristiyanları…

Ermeni Hıristiyanları…

Ve Museviler…

Atatürk’ün zekâsı ve dehasıyla şekillendirilip:

“Millet” olarak devlet sahibi oldular…

★

Rus edebiyatının dehalarından Lev Tolstoy (1828-1910) ise…

Carlyle ile tam aksi görüşteydi…

Toplumların hayatını ve geleceklerini şekillendiren kahramanlar değil bizzat:

Halkın kendisiydi…

Liderler ve kahramanlar…

Halkın içinden çıkmış…

Halk istediği…

Kabul ettiği…

Hatta:

“İteklediği” kişilerdi…

★

Ve halklar…

Sonunda mutlaka…

O kahramanı kendi içlerinden çıkarırlardı…

Yani:

Kahramanlar…

Halk hazır olduğunda…

Gelirlerdi…

★

O çağda…

Gerçekten de öyleydi…

Nereden çıkardım

Millet nedir?..

“Kederde, kıvançta, tasada beraber olan aynı ülke yurttaşlarıdır…”.

★

Tamam da…

Bizim ülkemizde yaşayan yurttaşlar:

Neden:

“Mutlulukta, barışta ve refahta bir ve beraber olamıyor?..”.

★

Nereden mi çıkardım?..

Olabilse…

Politikacılar…

Gazeteciler…

Sanatçılar sadece felaket zamanlarında:

“Birlik ve beraberlik çağrısı” yapar mı?..

★

Oysa canlarım…

İnsanî gelişimini tamamlamış halkımız…

Ve…

Onların arasından çıkacak:

Vasat üstü…

Sadece:

Kederi…

Kıvancı…

Ve…

Tasayı değil…

★

Neşeyi…

Coşkuyu…

Umudu…

Hâsılı…

Tüm ortak duyguları paylaşan…

Politikacılarımızı başımıza taç…

★

Felaket sürecinde ülkeyi ve toplumu:

“Benden, benden değil” diye ikiye ayıran partizanları ise:

Sopayla kovalayan toplum olmalıyız…

Değersiz

Filozof Demokritos günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce şöyle demişti:

“Sizin için değersiz olan birinin sizi yönetmesi sakıncalıdır.”.

★

2500 yıl önceki Yunanistan’da…

İnsanî gelişmişliğini gerçekleştirmiş halkın…

Eğitimsiz…

Cahil…

Kandırılmaya hazır halka oranı:

Yüzde 5 idi…

★

Günümüz dünyasında…

Müslüman halkların yaşadığı ülkelerin az gelişmişliklerinin sebebi de:

Eğitimsiz…

Cahil…

Kandırılmaya hazır halkın seçtiği politikacıların…

Yönettiği ülke halkının % 10’unun yanında:

Çok değersiz oluşlarıdır…

Deprem geçsin

Canlarım…

Şu depremin yası geçsin…

Göreceksiniz ki:

Ne birlik umurlarında olacak politikacılarımızın…

Ne beraberlik…

★

Demokrasinin özgür yarış olduğunu da unutup:

Rakipleri düşmanlaştıracaklar…

Ve…

Birbirlerine…

“Düşman ülke politikacılarının” etmeyeceği:

Hakaretleri edecek…

İftiraları atacaklar…

★

Az daha unutuyordum…

Dünkü SOZCU.COM.TR’de yayımlanan haber şöyle:

★

İstanbul’un en eski metrosu Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattının büyük bir depremde yıkılma riski taşıyan viyadüklerini güçlendirmek için İBB’nin İller Bankası’na yaptığı kredi başvurusuna, 2022 yılının ağustos ayından beri onay beklendiği ortaya çıktı.

Münasebetsiz

Seçimi kaybeden:

Siyasetçidir…

Siyasî partidir…

★

Seçimi kazanan da:

Siyasetçidir…

Siyasî partidir…

★

Bir gazeteci…

Seçimi kaybetmesini istediği bir siyasi patinin liderinin:

“Kılıçdaroğlu hiç ‘Ak Parti seçmenleri öldü

Oyları bana kaldı’ diye sevinmesin” diye yazacak kadar irtifa kaybetmişse…

Bunun sebebi…

Yandaşı olduğu kişi ya da parti seçimi kaybettiğinde…

Kendisinin:

“Ballı kazançları kaybedeceği” endişesidir…

Endişe

Bir ülke halkının yarısından çoğu…

Hiç hak etmediği kadar çok acı çekiyorsa…

Bu acının müsebbibi

sadece:

Eğitimsiz…

Cahil…

Kandırılmaya hazır:

“Bir lokma bir hırka” kaderciliğiyle uyutulmuş kitleler değil…

★

Ülkeyi yöneten vasat altı politikacıların:

Gerçeklerden duydukları korku…

Ve…

İktidarı kaybedince…

Çıkarlarını da kaybedecek olma: Endişesidir…

Dünün tweeti

ibrahim Kahveci

@Kahvecibrahim

“Terbiyesiz… be ahlaksız, be namussuz, be adi”

Bu siyaset dili mi ülkeye hizmet edecek…

Buna mı destek vereceksiniz…?