Ayvalık Belediyesi’nden kat karşılığı inşaat ihalesi

Mülkiyeti Ayvalık Belediye Başkanlığı’na ait Altınova mahallesi 472 ada 30 parsel üzerine kat karşılığı konut inşa edilmesi ve 425 ada 3 parsel üzerine pazar yeri yapım işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale 27 Aralık 2022 Salı günü saat 10:00’da Ayvalık Belediye Başkanlığı yeni hizmet binası toplantı salonunda yapılacak. Toplam inşaat alanına göre inşaat bedeli ve çevre düzenlemelere ek olarak pazar yeri maliyeti toplam muhammen bedel olarak alınmış olup muhammen bedel 228 milyon 969 bin 013 Türk Lirasıdır.

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