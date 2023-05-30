Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu “TCSG-6” gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA) 

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