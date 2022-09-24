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Ayvacık’ta göçmen faciası: 6 ölü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kurtarıldı.

Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri de kıyıdaki çalışmalar için yönlendirildi.

Ekiplerin, boğulma tehlikesi geçiren 15 kişiyi kurtararak karaya çıkardığı öğrenildi.

Bölgede arama çalışması yapan ekipler tarafından bulunan 6 kişinin cesedi ise kıyıya taşındı.

Kaybolduğu belirtilen bir kişinin aranmasına devam ediliyor. (AA)

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Ayvacık’ta göçmen faciası: 6 ölü
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