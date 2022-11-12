Ayvacık açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı 
Haberler Gündem

Ayvacık açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 42 kaçak göçmen, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik TCSG-28 Botuna alınarak kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Ali Babacan, Kadıköy’de kadına şiddete karşı yürüdü

Ali Babacan, Kadıköy’de kadına şiddete karşı yürüdü

Öztrak: Sefil; Dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir

Öztrak: Sefil; Dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir

Ayvacık açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı 
Gündem