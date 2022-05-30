ANALİZ

Aynısını iki yıl önce zaten Kılıçdaroğlu da söylemişti

Geçtiğimiz çarşamba günü yazdığım yazıda “Demokrasiye geçilecekse liderler aday olmamalı” demiştim.

Bu yazım, siyasi çevrelerde beni de şaşırtan biçimde ilgi gördü.

Bazı bilindik siyasi isimler, yazımı kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştılar.

Örneğin Emin Şirin yazımı alıntılayarak şöyle bir tweet attı;

“Can Ataklı’nın bu görüşü değerli. 6’lı masanın parti başkanlarının hedefi, parlamenter rejime geçiş olduğuna göre, partilerinin başında, seçimde TBMM de 400 sandalyeyi hedefleyip, partilerinin başında çalışmaları dikkate değer bir fikir.”

Halen İngiltere’de yaşayan eski AKP milletvekili Turhan Çömez de bu önerimin 6’lı masadaki genel başkanlar için çok önemli olduğunu anlatan görüşlerini paylaştı.

Yapılacak ilk seçimde muhalefettin göstereceği cumhurbaşkanı adayları konusu siyasetin en önemli gündem maddesi.

Ancak biliyorsunuz bu konuda hem bir görüş birliği yok hem de ileri sürülen adaylar konusunda kıyasıya bir çekişme var.

Bunun üzerine bir de Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı söylentileri çıktı.

İlk andan itibaren cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun fazla abartıldığını ve bu yüzden muhalefetin patinaj yaptığını anlatmaya çalışıyorum.

Asıl yapılması gerekenin demokrasiye dönmek olduğunu, bunun için de ilk seçimlerde Meclis’e çok güçlü biçimde girilmesi gerektiğini belirtiyorum.

Demokrasi ve hukuk düzeni yeniden kurulup insan hak ve özgürlükleri yeniden sağlanınca icra görevi atanmış memurlardan siyasi partilere ve onların genel başkanlarına geçecek.

Bu durumda genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olmaları yanlış.

Cumhurbaşkanı seçilen bir genel başkan, demokrasiye geçildiğinde eskisi gibi sembolik cumhurbaşkanı haline gelecek ve partisinden istifa ederek icranın tamamen dışında kalacak.

İşte bu nedenle liderlerin partilerinin başında seçimlere girmeleri ve iktidar alternatifi olmaya çalışmaları gerekiyor.

Son günlerde “kesin aday olacak” söylentileri dolaşmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aynı gerekçelerle aynı görüşte olduğunu düşünüyorum.

Bunun kanıtı da şu;

Kılıçdaroğlu; bundan tam iki yıl önce 7 Mayıs 2020’de Amerika’nın Sesi Radyosu’na verdiği demeçte, partisinin bir baskın seçime de zamanında yapılacak bir seçime de hazır olduğunu belirterek, “Bu seçimde adayın siyasi parti genel başkanlarından biri olmamalı” demişti.

Benim gözlediğim kadarıyla Kılıçdaroğlu hala aynı görüşte.

Çünkü muhalefetin kazanması halinde demokrasiye geçildiğinde ülke yönetimi siyasi partilerin genel başkanları tarafından yürütülecek.

Böyle bir aşamada bir genel başkanın partisini bırakıp icra görevinden ayrılarak sembolik bir göreve geçmesi siyasetin doğasına da aykırıdır.

SORDUM ÖĞRENDİM

Kırılan pistlerin yerine dikilecek ağaçların yaşaması mümkün değil

Pazar günü Atatürk Havalimanı’nda bir gövde gösterisi yaptı AKP genel başkanı Erdoğan.

İstanbul’un Fethi’nin yıldönümü bahanesiyle Türkiye’nin her tarafından getirtilen on binlerce kişiyi topladı alana.

Burası “millet parkı” olacakmış.

Ağaç diktiler hesapta.

Pistler yakında kırılmaya başlayacak.

Özellikle havacıların içi kan ağlıyor, çünkü “Bu pistleri yok etmek cinayettir” diyorlar hem de “Pistlerin ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlar bile, bir pistin nasıl yapıldığından haberleri yok, oraya ağaç dikeceklerini ve bu ağaçların yeşereceğini sanıyorlar” diyorlar.

Merak ettim, sordum, soruşturdum.

“Bu pistler nasıl yapılır, sökülürse neden ağaç dikilmez?” sorularına cevap aradım.

Öncelikle pistlerle ilgili şu bilgileri vereyim;

– Havaalanı pistleri çok güçlü ve dayanıklı olmak zorundadır. Çünkü iniş ve kalkışlarda üzerine çok büyük yük biner.

– Örneğin bir Boeing-777, piste yaklaşık 250 kilometre hızla ve 250 ton ağırlıkla iner. Bir Antonov uçağı ise yaklaşık 600 tonluk bir ağırlıkla iner.

– Bu nedenle pistlerin beton, asfalt ve dolgu maddesi ile bunların içinde kullanılan demir-çelik malzemeyle kalınlığı 5 metreyi bulur.

Pistleri kaldırmak için 5 metreyi bulan beton ve demir bloklar sökülecek .

Erdoğan buraya ağaç dikileceğini söylüyor.

Oysa herhangi bir bitkinin dikilebileceği toprak derinliği en fazla bir metredir.

Bir metreden sonraki toprak genellikle verimsiz topraktır.

Yıllarda üzerinde 5 metrelik dev bir beton blok olan toprağın verimli hale gelmesi mümkün değildir.

Kısacası bu konuda da toplum kandırılmak istenmektedir.

CANIMI SIKAN ŞEYLER

Teslimiyetin adı “normalleşme” oldu

İktidar son aylarda bugüne kadar söylediğinin tam tersine bir dış politika izlemeye başladı.

Erdoğan ilk yıllarında “komşularla sıfır sorun yaşayacağız” diyordu.

Ancak iktidarda güçlendikçe bu politika bir kenara bırakıldı ve sıfır sorun neredeyse safi sorun haline geldi.

Sonra Amerikan yönetimi değişti ve Biden’in talimatları gelmeye başladı.

Geçen yılın haziran ayında yapılan NATO Zirvesi sırasında Biden, Erdoğan’dan yapmasını istediklerini sıraladı. Bunlar arasında sorun yaşanan bazı ülkelerle tekrar iyi ilişkiler kurulması geliyordu.

Nitekim son birkaç ay içinde “şerefsiz” denilen Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidildi, şeyhle sarıldılar, öpüştüler.

“Katil” denilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin de ayağına kadar gidildi, neredeyse el etek öpülür gibi manzaralar çıktı ortaya.

İsrail “terörist” bir devletti, Filistin halkını yok etmeye çalışıyor, barışı ortadan kaldırıyordu, şimdi canciğer kuzu sarması aşamasına geçiliyor.

Şimdi sırada Mısır var.

Dışişleri Bakanı, “İlişkileri normalleştireceğiz” diyor.

Yahu etmeyin eylemeyin; “teslimiyetin” adı, ne zamandan beri “normalleşme” oldu?

KOMİK

Kendi kendilerine övgü yağdırmakta üstlerine yok

Dikkat ediyor musunuz, son bir haftadır Erdoğan ve çevresindekiler müthiş bir savunma içindeler?

Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin atakları karşısında bunalmış bir görüntü sergiliyorlar.

Çaresizlik içinde kalmış biçimde toplumda algı pekiştirmek için yine bildik “kendini övme” ve bu sayede “üste çıkma” söylemlerine başvuruyorlar.

“Biz yaptık, bizden başkası yapamaz, dünyada bir ilk” türü abartmalar art arda geliyor.

Erdoğan’ın söylediği şu cümlelere bir bakın;

– 2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu. Süratle güven ve istikrar iklimini tesis ettik. İş dünyası bir anda adeta şaha kalktı.

– Marmaray’ın yapılışı herhalde rastgele bir olay değildir. Bütün engellemelere rağmen, bizim için olmaz denilen Marmaray’ı milletimizin hizmetine sunduk.

– Buradan 7.5 saatte İzmir’e gidilirken 3.5 saatte İzmir’e nasıl gidilir onu gösterdik.

– Yıllarca İzmir-Manisa arasında dağlar aşılamıyordu, Sabuncubeli Tüneli’ni yaparak o uzun mesafeler kısaldı.

– Kalkıp size Nissibi Köprüsü’nü mü anlatacağım? Biz bunlarla hiçbir zaman yetinmedik. Neşet Baba’nın dediği gibi aşk ile koşan yorulmaz dedik, aşk ile koştuk ve yorulmadık.

– 6 bin 100 km’den aldığımız karayollarını 28 bin km’ye çıkardık. Olmasaydı acaba şu anda modernitenin anlamı olacak mıydı?

– 18 Mart Çanakkale Köprüsü’nü yapmak suretiyle dünyaya bir ilki, Türkiye olarak imzayı orada da attık.

Her iktidarın yapması gereken işler bunlar aslında.

Ama öyle bir anlatıyor ki, sanki yapılması mümkün değildi bunların.

Suyun altından tünel geçirmek sanki ilk kez Türkiye’de gerçekleşti veya dünyada AKP’den başka otoyol yapan yok.

Pazar yazımı okuyanlar hatırlayacaktır, “Zeka yaşı 11 olan bir topluma” hitap edince böyle oluyor aslında.

YENİ ÖĞRENDİM

Savaşta pistler uçaklardan bile önemlidir

Bir havaalanındaki pistlerin nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışırken Emekli Hava Generali Haldun Solmaztürk’ün pistlerin önemi ile ilgili yaptığı bir açıklamaya da denk geldim.

Bakın Solmaztürk bu konuda ne diyor:

Atatürk Havalimanı’nın pistlerine iş makinalarının her vuruşu, bir düşman uçağının piste bomba bırakmasına eşdeğerdir.

Modern savaşlar havada başlar. Hedef, bu tür havalimanlarının pistleridir. Bunlar uçaklarınızın tevzi merkezlerdir. Bunları devre dışı bırakırsanız ancak savaşı kazanmayı garanti edersiniz.

Şayet düşman sizin bu tür pistlerinizi hedef alır yok ederse savaşı kaybedersiniz.

Bu günkü dünyada pistler uçaklardan daha önemlidir.

Siviller ve hatta karacı Milli Savunma Bakanı ve karacı Genelkurmay Başkanı bunu tam olarak değerlendiremeyebilirler! Hava Kuvvetleri Komutanı nerede?

YOUTUBE GÜNLÜĞÜ

Bugünkü sohbetimde Kılıçdaroğlu’nun günlerdir tartışılan “Kaçacaklar” iddiasını daha önce kimin dile getirdiğini anlatıyorum. Bazen hafızaları tazelemek iyi gelir