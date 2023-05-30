Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti cezası onandı

Konya’da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun’un (33) hakkında yerel mahkemenin verdiği ‘canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

Olay, geçen yıl 30 Temmuz’da, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları’nın (65) evine, 2010’dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos’ta özel harekat ekiplerince Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi’nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

EYLEMİN ETNİK BOYUTU YOK

Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına; tutuklu Mehmet Altun SEGBİS ile katıldı. Mahkeme sanık Mehmet Altun’a ‘canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ‘mala zarar vermekten’ 4, ‘konut dokunulmazlığı ihlalinden’ 4, ‘ruhsatsız silah bulundurmaktan’ da 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme diğer 10 sanık hakkında da ‘azmettirme’ suçundun beraat kararına hükmetti.

Yargılamayla ilgili gerekçeli kararda, sanık Mehmet Altun’un eyleminde etnik boyutun bulunmadığı belirtildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Sanık Mehmet Altun’un eyleminin, iki aile arasındaki kısa bir süre önce meydana gelen kavga olayı sebebiyle gerçekleştirdiği, olayın milli, etnik, dini bir boyutunun bulunmadığı, katılan ve katılan vekillerinin olayın böyle bir boyutu olduğuna dair beyanlarının hukuki hiçbir delil ile desteklenmediği kanaatine varılmıştır.”

Mehmet Altun’un cezasında tahdit indirimi de uygulanmadığı belirtilen kararda, ”Meydana gelen olayın vahameti, maktul sayısı, sanığın olay sonrasında kaçması, eylemi gerçekleştirme şekli, olayın toplumda yarattığı infial, savunmalarda pişmanlığını açıkça belirtmemiş olması ve pişmanlığının mahkememizce de gözlemlenmemesi, ceza adaleti ve caydırıcı olma özellikleri dikkate alınarak, sanık hakkında mahkememizce takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması kanaatine varılmıştır” denildi.

Bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, Mehmet Altun hakkında, Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı. (DHA)