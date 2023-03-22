AYM’den, HDP’nin sözlü savunmasının seçim sonuna bırakılması talebine ret 

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada parti yetkililerinin 11 Nisan’da yapacağı sözlü savunmanın seçim sonrası bir tarihe bırakılması talebini reddetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame 24 Haziran 2021’de kabul edildi. AYM’de görülen dava kapsamında, parti yetkililerinin sözlü savunma yapmaları için 14 Mart’a gün verildi, ardından partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP’nin sözlü savunması 11 Nisan’a ertelendi.

HDP daha sonra sözlü savunma için 14 Mayıs’ta yapılacak seçim sonrasına gün verilmesini talep etti. Partinin bu talebi yüksek mahkemece oy birliği ile reddedildi.

Parti yetkilileri sözlü savunmayı 11 Nisan’da yapacak.

(DHA)