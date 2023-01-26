AYM’den HDP’nin ‘erteleme’ talebine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılmasına ilişkin talebini reddetti.

HDP, partiyle ilgili kapatma davasının 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için 3 hafta önce AYM’ye başvurdu. AYM, HDP’nin kapatılmasına ilişkin dosyanın görüşülmesinin seçim sonrasına ertelenmesi talebinin reddine karar verdi.

Ayrıca tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesini, 14 Mart Salı günü de partinin esasa dair savunma yapmasını kararlaştırdı. (DHA)