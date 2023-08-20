Aylardır kayıptı: Cansız bedeni nehirde bulundu
Haberler Gündem

Aylardır kayıptı: Cansız bedeni nehirde bulundu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, 6 buçuk aydır kayıp olan Mithat Ertürk’ün (61) cansız bedeni, cipiyle birlikte Sakarya Nehri’nde bulundu.

Bugün akşam saatlerinde Sakarya Nehri’nde su yüzeyindeki cipi görenler, durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye AFAD ve dalgıç polisi ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu cip, sudan çıkarıldı. Cipin içinde Mithat Ertürk’ün cansız bedeni bulundu.

Mithat Ertürk’ün 4 Şubat’tan beri kayıp olduğu ve ailesinin de kayıp ihbarı yapmış olduğu ortaya çıktı. Mithat Ertürk’ün cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Hasta yakınları tarafından darbedilen doktor yoğun bakımda

Hasta yakınları tarafından darbedilen doktor yoğun bakımda

İstanbul’da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul’da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

Fransız çifte gasp ve tacize 2 tutuklama

Fransız çifte gasp ve tacize 2 tutuklama

Aylardır kayıptı: Cansız bedeni nehirde bulundu
Gündem