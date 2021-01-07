Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

İstanbul’da 2019 yılının Eylül ayında esrarengiz bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Güngör, her yerde aranıyordu. Ailesi, aradan geçen zamana rağmen Zeynep Güngör’den tek bir haber bile alamaması üzerine Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’ya başvurdu.

Müge Anlı’nın stüdyosunda ağırladığı kayıp kadının kız kardeşleri; “Zeynep’in E. adında bir sevgilisi vardı. Kaybolduğu gün onunla görüşmüştü. Kardeşimizi öldürdüğünü düşünüyoruz” diye anlattı. Öte yandan Müge Anlı, Zeynep Güngör’ün kaybolmadan 10 gün önce de sevgilisi E. tarafından öldüresiye dövüldüğü bilgisine ulaştı.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine, kimliği belirsiz cesetler üzerinde yapılan araştırmada Zeynep Güngör’ün defalarca kez bıçaklanıp öldürüldükten sonra İstanbul çıkışında jandarma bölgesine atıldığı ortaya çıktı. Şimdi, her yerde 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör’ün katil ya da katilleri aranıyor. (İHA)