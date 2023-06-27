“Muhalefet partilerini bu dinciler efsunladılar mı nedir?

Mart 2024 seçimine odaklanacaklarına kendi kendilerini yiyip duruyorlar…

Meydanı, alavere dalavere ile iktidar olanlara bırakmayın…

Hala arkanızda durmak isteyen % 48’i düşünün…

Ayıp oluyor…”

Atatürkçü Düşünce Derneği önceki Genel Başkanlarından Tansel Çölaşan’ın bu doğru tweeti ile başlamak istedim.

İYİ Parti’nin tabanının görüşü olduğuna inanmadığım Meral Akşener’in açıklamalarına, kibarca cevap veren ve Millet İttifakı’nın dağılmaması, aksine büyümesi gerektiğini vurgulayan bu tweeti paylaşmayı bir görev bildim…

Son yıllarda ADD’den duyamadığımız doğru tespitlerden birisini Tansel Çölaşan’dan duymuş olmak bana biraz moral oldu…

Kılıçdaroğlu dünün Müdafaa-i Hukuk’unu örnek alarak kurduğu Millet İttifakı’nı dağıtmaya çalışan AKP ve çevresine karşı yaptığı çağrıya da yer vermek istiyorum.

“Açık ve net söylüyorum. Değil 6’lı masa, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı masa kuracağım.”

Bugün Millet İttifakı’nı dağıtmak için çalışan kim varsa bilsin ki Kemalizm’in kırıntılarını yok etmeye çalışıyordur…

Çünkü Kılıçdaroğlu’nun yaptığı iki önemli eylem olan Adalet Yürüyüşü ve Millet İttifakı, CHP’nin içindeki Kemalizm’in izleridir.

Bunu değiştirelim diyenlere de ne söylenir siz karar verin…

Diğer yandan Millet İttifakı’ndan pişmanlık duymak ise ben parlamenter rejimden/ üniter rejimden yana değilim demektedir…

Putin, Erdoğan ile el ele ABD’ye çalışıyor!

Wagner üzerine çok şey söylendi.

Temel yanlışlık Rusya’nın ve Putin’in eski Sovyetlerin devamı zannedilmesidir.

Putin, Yeltsin ile birlikte Sovyetler Birliği’ni parçalayan kadronun içindedir.

Aliyev ailesi de bu ekibin içindedir.

Wagner’in eylemini Bolşevik devrimine benzeterek “1917’de, ülke 1. Dünya Savaşı’nı yürütürken Rusya’ya indirilen tam da böyle bir darbeydi, ancak zafer Rusya’dan çalındı.” diyen Putin’in ABD’ye çalıştığı artık tescillenmiştir.

Aslında bölgede el ele yürüdüğü AKP ve Erdoğan’dan da 1923 için benzer açıklamalar geldiğini hatırlatmak gerekiyor.

AKP’li Kadıoğlu’nun, Esenyurt Belediye Başkanlığı yaptığı sırada “1923’te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular!” sözleri son örneklerdendir.

20. yüzyılda emperyalizme ve feodalizme karşı mücadele vererek kurulan iki devletin kurucu iradelerini darbecilik ile suçlayanlar, bugün BOP’un egemen olduğu tüm ülkelerde dökülen kandan sorumludurlar.

Artık Putin’in, Erdoğan ile el ele yürümesi artık şaşkınlığın ötesinde, ABD’nin BOP projesinde birlikte olduğu anlamına gelmektedir…