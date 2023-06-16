Ayıp oluyor beyler

TFF’nin yaklaşan seçimli genel kurulu öncesi yaşananları hayretler içerisinde takip ediyorum. Kulüpler Birliği’nin ortaya koyduğu tavrı görünce bir sezon boyunca yaşadığımız her şeyin yalan olduğunu düşünmeye başladım. Geride bıraktığımız sezon boyunca kulüplerin sürekli şikayet ettiği Mehmet Büyükekşi şimdi en ideal başkan modeli olarak lanse ediliyor.

Sivasspor maçında başlayan, “Ofsaytımsı” operasyonu sonrası Sabri Çelik’i koltuğundan edip Lale Orta’nın MHK’nin başına geçmesi bile başlı başına skandalken şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek adaylarının Mehmet Büyükekşi olduğunu söylüyor. Mavi boncuk dağıtarak, sabah erken gelenin ya da lobisi ağır basanın istediğini aldığı bir düzenin devamını istemenin savunulabilir tarafı olamaz.

Ayrıca futbol dünyası dışında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, dönemin Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, FETÖ iddiaları nedeniyle siyasete mesaj yolladığı bir isimden bahsediyoruz. Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az önce konuştum’ programında kendisine yöneltilen, “Mor Bey diye telefonlarına istemsiz olarak ByLock yüklenen birtakım insanlar var. Sizin de isminizin ve telefon numaranızın bu Mor Beyin listesinde olduğu doğru mu?” sorusuna, “Benim iki tane telefonum vardı. Bir telefonum özel kalemdeydi. Onda vardı” cevabını veren bir ismin TFF Başkanlık koltuğunda oturmasından rahatsız olmayacak mıyız?

Erden Timur’dan söz verdiği şekilde TFF’de yaşananların perde arkasını anlatmasını beklerken Galatasaray Başkanı Özbek aynı başkanın devamı için çalışıyorsa ortada büyük bir yanlış var demektir. Aması, fakatı yok; sezon boyunca skandalı bitmeyen, hakkındaki FÖTÖ iddiaları resmi belgelere kadar giren bir ismin devletin kurumunun koltuğunda oturmasına kim destek veriyorsa sadece milletine değil, ‘Ya devlet başa ya kuzgun leşe’ diyerek Fetöcülere karşı savaşan bütün vatanseverlere çok büyük ayıp ediyor!