Yılanın biri, ateş böceğinin peşine düştü.

Onu tam yemek üzereyken:

“Sana bir şey sorabilir miyim?” dedi ateş böceği…

“Aslında kurbanlarımın sorularını cevaplamam ama bir istisna yapıp sana izin veriyorum” diye bir kere tısladı Yılan…

“Sana ne yaptım?” diye sordu ateş böceği…

Yılan iki kere tısladı:

“Hiçbir şey yapmadın…”.

“Peki” dedi ateş böceği, “günlük yemek listende var mıyım?..”.

Yılan üç defa tısladı:

“Yooo… Hayır…”.

“İyi ama niçin beni yemek istiyorsun?..”.

Yılan dört defa tısladı…

Ki bu son tıslamaları…

Sabrının taştığını gösteriyordu:

“Aydınlığını görmeye tahammül edemiyorum da ondan…”.

★

En çok Yunanlının, diğer Yunanlılar tarafından öldürüldüğü tek Yunan-Yunan Savaşı:

Atina- Sparta Savaşı’dır…

★

O savaş öncesi süreçte Sparta’da:

“Azınlık diktası…”.

Atina’da ise:

“Azınlık demokrasisi” vardı…

★

Oligarşinin yönettiği Sparta…

Azınlık demokrasisiyle:

“Herkesi temsil ettiğini” savunan Atina’yı yer ile yeksan etti…

★

Atinalıların 500 gemisini batıran Spartalılar…

Taş üstünde taş…

Baş üstünde baş bırakmadı…

★

Bu arada…

Spartalı Yunanlıların öldürdüğü on binlerce Atinalı Yunanlıdan başka …

80 bin Atinalı Yunanlı da:

Vebadan öldü…

Binlerce kişi:

Aklını kaçırdı…

★

Atina’yı yöneten azınlıkçı demokratlar:

Üç muharebeye katılmış…

Ve…

Savaşılmayan süreçlerde halkı aydınlatan…

★

Gençleri:

Azınlık demokratlarına karşı uyanık olmaya davet eden Sokrat’ı suçladı…

Hatta:

Yargılayıp ölüme mahkûm etti…

★

Suçu neydi Sokrat’ın?..

Azınlık demokratlarına göre:

Gençleri yozlaştırmak…

Onları:

Tanrılara düşman etmekti…

★

O günlerin üzerinden:

2400 yıl geçti…

Azınlık demokratları da…

Oligarklar da hiç değişmedi…

★

O gün de aydınlardan ve aydınlıktan korkuyorlardı…

Bugün de:

Aydınlardan…

Ve aydınlıktan:

Ödleri patlıyor…

Radikal tahammülsüz

Durup, durup kendi kendime soruyorum:

“Bu millet hep mi böyleydi?..

Son 5-6 yılda mı böyle oldu?..”.

★

Kişisel arşivim olan hafızama göre:

Hep böyle değildi…

★

5-6 yıl öncesine kadar milletin geneli:

Kendileri gibi düşünenler…

Gün gelip ters gelen düşünceler açıkladıklarında…

Öfkelenmez…

Onları gönüllerinden silip atmazdı…

★

Oysa…

Son 5-6 yıldır çok değişti…

Dün…

Kendisi gibi düşündüğü için sevip alkışladıklarını…

Bugün kendi istediklerini yazmadığı…

Ya da söylemediği için…

Hemen öfkeleniyor…

Etmedik hakaret bırakmıyor…

★

Temiz yürek…

Temiz ahlâk…

Temiz vicdan umurunda bile değil…

★

Birilerini desteklemek için…

Tek değeri kaldı halkın genelinin:

Kendisi gibi düşünmesi…

Kendisi gibi inanması…

Kendisi gibi yaşaması…

Kendisi gibi giyinmesi…

★

Sözümün özü…

Milletçe:

Radikal tahammülsüz olup çıktık…

Karakter zafiyeti mi?

AKP heyeti…

CHP ve HDP yönetiminden:

Randevu istedi…

Anayasa değişikliği konusunu görüşeceklerdi…

CHP, ittifaktaki ortağı İYİ Parti yönetimiyle görüştü…

Yapılan istişare sonucunda…

Alınan karar AKP Grubu’na iletildi:

“AKP ile anayasa değişiklik teklifi üzerinde görüşmeyi yararlı bulmuyoruz…”.

★

HDP yönetimi de:

“AKP ile görüşmeme kararı” aldı…

★

AKP yönetimi:

Muhalefet partilerine karşı hem…

Nobran…

Ama hem de:

Randevu talep ediyor…

★

Sadi-i Şirazi:

“Yeniden çalmak zorunda kalacağın kapıdan çıkarken sakın kapıyı hızla vurup kapatma…” demişti…

★

AKP ve Erdoğan…

Kırmadık kapı bırakmadı…

Şimdi ise…

Kırdığı bütün kapıları:

Yeniden çalıyor…

★

Ne dersiniz?..

Karakter zafiyeti mi?..

Bencil hesap mı?..

İlk defa…

Emekli Koramiral Atilla Kıyat…

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in:

“Bir bireye bağlılık yemini etmedik.

Biz anayasaya bağlılık yemini ettik” deyişini hatırlattı…

★

Sanırım…

Sayın Oramiral de bizim gibi…

İktidar partisi Genel Başkanı…

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’nı eleştirdiğinde alkışlayan:

Genelkurmay Başkanı…

Ve…

Kara Kuvvetleri Komutanı iki Orgenerali:

İlk defa gördü…

★

Mark Milley Anayasaya…

Bizimkiler ise:

Bireye bağlı:

Herhalde…

Özdeşleştiriyor

Erdoğan’ın:

“Aramızda görüş farkı yok” dediği siyasal İslâm’ın yönetimindeki Afganistan’da:

Kadınlara eğitim yasak…

Haliyle…

Kadınlar:

Doktor da olamıyor…

★

Ve canlarım…

Siyasal İslâm’ın yönetimindeki Afganistan’da bir karar daha alındı:

Kadınlar, erkek doktorlara görünemeyecek…

★

Gelişmiş dünya ülkeleri…

İslâm’ı işte bu kafalarla tanıyor…

Haliyle…

Bunlar için:

“Aramızda görüş farkı yok” diyen Erdoğan’ı da…

Bu zihniyetle:

Özdeşleştiriyor…

★

Ve işin kötüsü…

Kripto muhalifler halen:

“Kılıçdaroğlu aday gösterilirse Erdoğan kazanır” diyebiliyor…

★

Benim de bu arkadaşlara isyan edesim geliyor…

Kazanırsa kazansın be arkadaş…

Demek ki:

Bizler de…

Erdoğan tarafından yönetilmeyi:

Hak ediyoruz…

İlk turda

ORC kamuoyu araştırma şirketi:

Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Mehmet Pösteki’nin…

★

ORC’nin son anket sonucuna göre Erdoğan sadece:

Kılıçdaroğlu karşısında kazanıyor…

★

Yani…

Erdoğan’ın yakın çalışma arkadaşı…

Ve danışmanı Mehmet Bey…

Altılı Masaya:

“Sakın Bay Kemal’i aday göstermeyin, kaybedersiniz” tavsiyesinde bulunuyor…

★

Demek ki…

Altılı Masa Kemal Bey’i aday gösterirse:

İlk turda kazanacak…



Tahammül

İran dini lideri Hamaney:

“Bazıları bize ‘olaylar sizin suçunuz’ diyor, bu doğru değil; isyan hareketinde dış düşmanların parmağı var. İsyancıların amacı ülkenin güçlü yönlerini yok etmek…”.

★

İşte Siyasal İslâmcı kafa bu…

Hangi ülkenin İslamcısı olursa olsun:

Değişmiyor…

★

Gencecik çocuklar için idam cezasına hükmeden mahkemede:

Humeyni’nin fotoğrafı asılı…

Ama…

Suçlu:

İran’ın muktediri değil:

Dış güçler…

★

Ve canlarım…

Ülkemizde…

Bu kafada olan Siyasal İslâm’ı destekleyen seçmenlerin sayısı…

Toplam seçmenin %30’u…

★

Çözüm ne?..

Çözüm:

Her şeye rağmen…

Bu kafaya:

Tahammül…

Ve:

Sandık…

Haklı çıkabilir

Hulki Cevizoğlu demiş ki:

“Peygamberimiz bugün dirilip gelse bir parti kursa; Erdoğan’dan daha yüksek oy alamaz!..”.

★

Sevgili Hulki…

Hangi peygamberinin geleceğine bağlı…

★

Hz. Muhammed gelirse:

Siler süpürür…

Erdoğan: Ailesinden…

Bakanlarından…

Ve kimi milletvekillerinden başka:

Hiç kimseden oy alamaz…

★

Musa gelirse…

Çok emin değilim…

Ama…

Haklı çıkabilirsin…



Aklın yolu

Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin dedi ki:

“HDP’nin tutum belgesi Altılı Masa tarafından dikkate alınacak. Altılı Masa’nın adayı HDP seçmeni dahil herkesin kapısını çalacak…”.

★

Buna ekonomide:

“Ehemini mühimine tercih etmek” denir…

★

Demokrasi ehem…

6 genel başkanın her konuda anlaşması ise:

Mühimdir…