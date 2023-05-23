Aydınların iktidar olması mümkün mü?

Erdoğan deprem bölgesine giderken…

Kemal Bey, Babala TV’ye konuk olmayı tercih ederek yanlış yapmışmış…

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Bunu söyleyenler…

Kemal Bey:

“Bugün güneş her zamanki gibi doğudan doğdu” dese:

“Şimdi bunu söylemenin yeri ve zamanı mı?.. Hem halkın yarısı güneşin doğudan doğduğunu bile bilmiyor” diyebilecek olanlar…

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Bunu söyleyenler halâ:

“Kemal Bey’in Alevi ve Kürt kökenli olduğu için seçilemeyeceğini en başından beri söylemiştik, halbuki seçilebilecek adaylar belliydi ama Kemal Bey seçilemeyeceğini bile bile inatlaştı” diyerek…

Ülkeyi yönetebilecek kariyerde bir cumhurbaşkanından değil…

“Karizması olsun, seçim kazansın ama cahil olsun” diyebilecek kadar:

Cehaletin iktidarından yana olanlar…

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Seçimlerin ilk turu bitmiş…

Maç, sıfır-sıfır başlayacak…

Ama onlar hala:

“Biz dedik ki ‘HDP’ye yaklaşma Kemal Bey… Bu dinci Babacan ve Davutoğlu’nun partilerine milletvekilliği verme’ ama dinletemedik. İkinci turu Kemal Bey’in kazanması mucize olur. Ancak biz yine de sabah erkenden gidip oyumuzu Kemal Bey’e vereceğiz…”.

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Yahuuu…

Seçim süreci başladığı günden beri bunları temcit pilavı gibi tekrarlayarak CHP’li kökten milliyetçi seçmenin sandığa gitmesini engelleyen…

Ya da:

Sinan Oğan’a oy verdirenlerin…

Kemal Bey’e oy verdiklerine:

Neden inanayım?..

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Deyin ki gerçekten Kemal Bey’e oy verdiler…

Bunların sayısı en çok 50 kişi…

Ama…

Kemal Bey’e oy vermelerini engelledikleri kişi sayısı, milyonlarca…

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Hem sahi…

Kemal Bey’den yanaymış gibi görünen bu kripto Erdoğancılar…

Deprem bölgesinde bir daha deprem olsa…

Erdoğan yine 2 gün geç müdahale etse…

Kılıçdaroğlu ise…

Süpermen olup depremi ertelese…

O bölge insanının yine Erdoğan’a oy vereceğini bilmez olurlar mı?..

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Canlarım…

Bu seçmen ve medya profilinde:

Kemal Bey ne yapsın?..

Ne yazık ki…

Ve kabul edelim ki bu ülkede:

Bilime karşı her zaman seccade kazandı…

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Temenni edelim ki…

İlk turda sandığa gitmeyen…

Veya…

Gitse de…

Sinan Oğan’a oy veren kökten milliyetçi CHP’li seçmenler:

Sandığa gitsin…

Çağdışı bir din devletini değil…

Atatürk’ün hedef gösterdiği Muasır medeniyetleri (Çağdaş uygarlıkları) tercih etsinler…

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NOT:

Bu yazı, Kemal Bey’in Babala TV performansını izlemeden önce yazıldı…

Ancak…

Ne olursa olsun…

Bu programa katılarak…

Kendine olan güvenini kanıtlayan Kılıçdaroğlu’nu:

Alkışlıyorum…

Ey siyasî ahlâk!..

Güvenilir haber kaynakları günlerdir…

Sinan Oğan’ı Erdoğan’a gönderen kişinin:

Azeri despot ve dolar milyarderi İlham Aliyev olduğunu iddia ediyor…

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Sinan Oğan bu iddialar karşısında suskun…

Ya cevap vermek istemiyor…

Ya da iddia sahiplerinin elinde somut bilgiler olduğunu bildiği için:

Cevap veremiyor…

★

Eğer iddialar doğuysa…

Sinan Oğan:

2 milyon 800 bin yurttaşımızın kendisine verdiği oyları…

Bir diktatörün talimatıyla…

Bir başkasına yönlendirecekse…

O oylara da…

O oyların sahiplerine de…

O oylardan olumsuz etkilenecek on milyonlarca yurttaşımıza da:

Yazık değil mi?..

★

Ey siyasî ahlâk!..

Neredesin?..

Kurtulabilir miyiz?..

CİMER Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabında şunları yazı:

“Bugün Cumhurbaşkanımız AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile yaptığı toplantıda çok önemli bir hakikate dikkat çekti, hayati bir uyarıda bulundu.

Dedi ki sayın Cumhurbaşkanımız:

“Arkadaşlar, en büyük düşmanımız rehavettir, tavsamadır ve zafer sarhoşluğudur. Maçın ilk yarısını önde tamamladık…”.

★

Bu paylaşımın…

Ve…

İçinde geçen:

“… çok önemli bir hakikate dikkat çekti, hayati bir uyarıda bulundu” yorumunun sahibi:

AKP görevlisi değil…

Maaşını…

AKP Genel Merkezi’nden değil…

Halkın ödediği vergilerden alan bir:

Devlet memuru…

★

Devlet işte böyle işgal edildi…

Herkesin Devleti’nin yerine:

İktidar Partisi’nin Devleti getirildi…

★

Bu felaketten kurtulabilir miyiz?..

Kemal Bey seçilirse…

Elbette kurtuluruz?..

Hiç aklım almıyor…

Şu fotoğraf, 19 Mayıs 1968’de Kars’ta çekildi…

Bugün Kars’ta…

Bu modern genç kızları göremezsiniz…

Bugünkü Kars daha ziyade:

İran veya Afganistan’ı andırıyor…

★

Canlarım…

İnsanların inandıkları gibi giyinmelerine karşı değilim…

Aksine…

Destek bile verdim, veriyorum…

Ama…

★

Şu soruyu sormadan da edemiyorum:

Son 55 yılda:

Medenileştik mi?..

Yoksa:

Çağın gerisine mi gittik?..

★

İkinci sorum da şu:

İslâm, gelişimi mi destekler?..

Geriye doğru dönüşümü mü?..

★

Sözümün özü canlarım:

Dindarlık:

Gericilik değil ilerici olabilmektir…

Zira…

★

Hz. Muhammed’in her uygulaması…

Geçmişin tortularını silmek…

Toplumu yenileyerek değiştirmek üzerinedir…

★

Ezmanın tagayyürü ile ahkâmın da tagayyür edeceği:

Mecelle (İslâmî Medeni Hukuk) kuralıdır…

Yani:

Zamanlar değişince hükümler (Meselâ giyim tarzı medeni hukuk konusudur) de değişir…

★

Günümüz AKP’si gericidir…

İleriye doğru gelişimi sağlamak yerine…

Geriye doğru dönüşümü gerçekleştirmiştir…

★

Sizleri bilemem ama ben…

Bahçeli, Özdağ ve Oğan’ın:

Varlıklarını borçlu oldukları anayasamızı…

İş birliği yaparak delen YSK-Erdoğan ortaklığının:

Türkiye’yi Ortaçağ karanlığına sürüklemesine…

Nasıl olup da sessiz kalabildiklerine:

Şaşırıyorum…

Dünün tweeti

Türker Ertürk

@Orsatramola

Allah aşkına nasıl bir iktidar tarafından yönetiliyoruz?

Dünyanın başka bir ülkesinde böylesi var mıdır?

1.Devletin hazinesini,

2.Cumhuriyetin maddi ve manevi kazanımlarını,

3.Halk iradesinin tecelli edeceği seçim sandıklarını,

4.Ülkemizin doğasını, yeraltı ve yer üstü zenginliklerini,

5.İç barışımızı,

İktidara karşı korumaya çalışıyoruz.

Bu durum sürdürülebilir değil.

Bu nedenle bu tahribatın sorumlusu iktidarı 28 Mayıs’ta göndermek ülkemiz için adeta bir beka sorunudur.

Zengin gülücüğü

Bu mutluluk fotoğrafı:

Özdağ’ın, Kılıçdaroğlu…

Oğan’ın da:

Azeri diktatör Aliyev’in yönlendirmesiyle Erdoğan’la görüşmesinden sonra çekildi…

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Erdoğan’ın, siyasi rakiplerini…

Hangi yollarla yanına çektiğini:

Bildiğim için…

Bu mutluluk gülücüklerine:

Hiç şaşırmadım…

Çünkü…

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Bu gülüşler:

Zengin gülücüğüdür…

Seçimler geçsin

AKP’li Nevşehir Belediyesi çalışanları…

Kentteki ilân panolarına provokatif içerikli afişler astılar…

Bu afişlerden birinde şöyle yazıyordu:

“Selâhattin Demirtaş serbest kalacak”.

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CHP Nevşehir İl Başkanı Tayfun Ceyhan itiraz etti…

Bu ilân kaldırıldı…

Yani…

CHP diyor ki:

“Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olduğunda da yargıya müdahale edecek, Demirtaş’ı içeride tutacağız…”.

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Yok…

Hayır…

Burada keseceğim…

Hele bir seçimler geçsin…

Sonra konuşacağız…