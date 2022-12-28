Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara karşı yaptığı operasyonda 271 gram metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4ü serbest kalırken, 2si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kent giriş çıkışlarında uyuşturucu ticaretine karşı önlemleri arttırdı. Ekipler, Nazilli ilçesine doğu illerinden yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürü Amirliğinin de desteği ile dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 271 gram metanfetamin uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 6 şüpheli ise gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevke dilen 3 şüpheliden T.D. (53) adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emirhan Ö. (63) ve Adnan D. (49) ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. (DHA)