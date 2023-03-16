Aydın’da demir yoluna devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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Aydın’da demir yoluna devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Aydın’ın Germencik ilçesinde demir yoluna devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adil Bozkurt (41) idaresindeki 35 BIP 963 plakalı kamyon, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi’nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten raylara devrildi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen kamyonun sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Adil Bozkurt’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Germencik Devlet Hastanesi’ne morguna kaldırıldı.

Demir yolundaki ulaşımın kamyonun kaldırılmasının ardından normale döneceği belirtildi. (AA)

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