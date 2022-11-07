Aydın’da baza kapağının altında kalan 7 yaşındaki Irmak öldü

Aydın’ın Çine ilçesinde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kalan Irmak Şahin (7), hayatını kaybetti.

Sarıoğlu Mahallesi’nde oturan Ali ve Lütfiye Şahin çiftinin kızları Irmak, dün akşam saatlerinde evde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kaldı. Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Küçük çocuğun ölümü, aile bireylerini gözyaşlarına boğdu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)