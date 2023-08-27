Aydın Doğan Vakfı’ndan Sabancı çiftiyle ilgili açıklama
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Aydın Doğan Vakfı’ndan Sabancı çiftiyle ilgili açıklama

Aydın Doğan Vakfı, Yunanistan’ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı’nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz ” ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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Aydın Doğan Vakfı’ndan Sabancı çiftiyle ilgili açıklama
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