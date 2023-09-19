Aydın açıklarında sürüklenen bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, motor arızası sonucu sürüklenen bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtarıp karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
(AA)
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