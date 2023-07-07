Ayağına ateş edip yanlışlıkla boynundan vurmuş

Adana’da, Volkan Deran’ın (32), aynı masada otururken tabancayla öldürdüğü Sefa Can Donma’nın (25), borcu nedeniyle tartıştığı Bora T. (42) ile barışmak için kafeye gittiği ortaya çıktı. İfadesinde, “Korkutmak için ayağına ateş etmek istedim. Yanlışlıkla boynundan vuruldu” diyen Deran, tutuklandı.

Olay, 3 Temmuz’da saat 21.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’ndaki kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla oturan Volkan Deran, aynı masadaki Sefa Can Donma’yı, çıkan tartışmada ayak ve boynundan tabancayla vurdu. Donma, yere yığıldı, şüpheli olay yerinden kaçtı. Kafedekilerin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Donma, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 Temmuz akşamı hayatını kaybetti.

2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Volkan Deran’ın, Yeşiloba Mahallesi’nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında şüpheli, 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı. Sefa Can Donma’nın, borçlu olduğu Bora T. ile bir süre önce tartıştığı, tanıdıklarının araya girmesiyle barışmak için olay günü kafede buluştukları ortaya çıktı. Bora T. ile Donma’nın yeniden tartıştıkları, bunun üzerine Deran’ın tabancayla ateş ettiği belirlendi.

Emniyete götürülen Deran, ifadesinde, “Otururken, birden sinirlenip küfretti. Ben de korkutmak için ayağına ateş etmek istedim. Arbede sırasında yanlışlıkla boynundan vuruldu. Öldürmek istemiyordum” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deran, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)