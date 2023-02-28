Avusturya istihbaratı WhatsApp ve Telegram’ı denetlemek istiyor

Avusturya istihbaratı, güvenlik endişelerini öne sürerek WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını denetlemek istiyor.

Avusturya Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi (DSN) Başkanı Omar Haijawi-Pirchner, Der Standard gazetesine yaptığı açıklamada, kişilerin haberleşmek için telefon açmak yerine çoğunlukla haberleşme uygulamalarını kullandığını, güvenlik açısından bu uygulamaların denetlenebilmesi gerektiğini savundu.

Haijawi-Pirchner, suç örgütleri ile tehlikeli unsurların, bu uygulamalar üzerinden iletişim kurduğunu, istihbarat birimi olarak bu uygulamaları denetleyebilecek teknik imkana sahip olmadıklarını söyledi.

Bu uygulamaların sahip olduğu teknolojilere benzer bir sistemin, denetim amacıyla istihbarat biriminin bünyesinde bulunması gerektiğini ifade eden Haijawi-Pirchner, denetimsiz uygulamaları kullanan çeşitli aşırıcı grupların saldırı ihtimalinin çok yüksek olduğunu ileri sürdü. (AA)