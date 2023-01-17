Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu çetesi elebaşı İstanbul’da yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu çetesi elebaşı İstanbul’da yakalandı

Avustralya’daki bir uyuşturucu çetesinin elebaşı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Duax Ngakuru İstanbul’da gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Ngakuru’nun İstanbul’da olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Avustralyalı çete elebaşının Sarıyer’deki bir villada kaldığını tespit eden ekipler, adrese baskın düzenledi.

Operasyonda yakalanan Ngakuru, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(AA)

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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu çetesi elebaşı İstanbul’da yakalandı
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