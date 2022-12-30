Avukatın aracında 7 kilo uyuşturucu yakalandı, arkadaşını suçladı

Adana’da polisin, uygulama noktasında durdurup arama yaptığı otomobilinde, bagajdaki valizde 7 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirilen avukat Cem U. (39) ile yanındaki arkadaşı Yılmaz K. (40) tutuklandı. Cem U.’nun ifadesinde gezmek için Adana’ya geldiğini, valizin de arkadaşı Yılmaz K.’ye ait olduğunu öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeki şüpheli otomobili takibe aldı. Çevresi polis araçlarıyla sarılan otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Direksiyondaki avukat Cem U. ile yanındaki Yılmaz K. araçtan indirildi. Narkotik köpeği Aşil, aranan otomobilin bagajına tepki verdi. Detaylı arama yapan polis, valizde 7 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

‘VALİZDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

Emniyete götürülen şüphelilerden Cem U. ifadesinde, valizin kendisine ait olmadığını öne sürerek, “Arkadaşımla birlikte gezmek için Adana’ya geldik. Yılmaz’ın valizinde ne olduğunu bilmiyordum” dedi. Yılmaz K. ise arkadaşının gezmek için kendisini çağırdığını, valizin ise Cem U.’ya ait olduğunu öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat Cem U. ile arkadaşı Yılmaz K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)