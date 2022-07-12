Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası’na bayramda ziyaretçi akını

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası, Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. 10 bin 148 olan 3 adadaki toplam nüfusun 200 bine yaklaştığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Bayramdan sonra da turistleri adalarımıza bekliyoruz” dedi.

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa, Ekinlik ve Marmara adası, Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Toplamda 10 bin 148 yerli nüfusa sahip olan Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası’nın nüfusu, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde 200 bine yaklaştı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin adalara gelmesiyle birlikte 3 adanın toplam nüfusunun yaklaşık 20 kat arttığını belirtti. Belediye olarak tüm imkanların seferber edildiğini belirten Aksoy, bayram sonrasında da yerli ve yabancı turistleri Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası’na davet etti.

‘AVŞA’DA PLAJLAR DOLU’

Yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptıklarını belirten Süleyman Aksoy, şunları söyledi:

“Marmara Adalarımızda bayram tatilinde doluluğu yaşıyoruz. Avşa, Marmara ve Ekinlik adamız, bayram dolayısıyla tamamıyla turistler ve ev sahipleriyle dolu durumda. Şu anda doluluk oranında yüzde 100’e yaklaştık. Çok şükür adalarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Belediye olarak çöpte, suda gerekli olan yoğunluğu kaldıracak ekipleri kurduk. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Şu ana kadar hiçbir aksaklığımız yok. İnşallah bundan sonra bundan sonraki süreçte de olmaz. Gördüğünüz gibi Avşa Adamızın tamamıyla plajları dolu. Kışlık nüfusu 6 bin olan Avşa Adası’nda yaklaşık 150 bin kişiye tatil yapma imkanını sağlıyoruz. Havanın iki günden beri öğleye kadar yağmurlu olmasına rağmen plajlarımız dolup taşıyor. Marmara ve Ekinlik adamızda da çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Doluluk oranı üst seviyede. Biz bütün vatandaşlarımızın bayramını iyi geçirebilmesi için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. İnşallah tatillerini güzel geçirip bayramdan sonraki turistleri de adalarımıza bekliyoruz. Adalarımızdaki belediye imkanları tamamen vatandaşımızın lehine seferber etmiş durumdayız” dedi. (DHA)