Avrupa’nın ilk ve tek ‘Leylek Köyü’nde göç temizliği yapıldı

Bursa’da, her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan, Türkiye’nin Avrupa Leylek Köyleri Birliği’ne üye tek köyü olan Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyünde, leyleklerin konaklayıp ürediği yuvalar yenilendi.

Karacabey’i ‘hayvan dostu’ belediye olarak tarif eden Belediye Başkanı Ali Özkan, yakın zamanda gelmesi beklenen konukları için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Burası leylekle özdeşleşmiş bir yerleşim birimi. Her yuvayı bir çocuğa sahiplendiriyoruz. Her ailenin leyleği var. Her çocuğun bakmakla mükellef olduğu, olası bir durumu bizlere ulaştırdığı bir sistem çalışmaktadır” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Leylek Köyleri Birliği’ne üye ilk ve tek köyü olan ‘Leylek Köyü’ olarak bilinen Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyü, her yıl başta leylek olmak üzere yüzlerce türden binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Şubat ayının gelmesiyle, Eskikaraağaç köyü sakinlerini ‘göç’ heyecanı sarıyor. Şubat ayının sonunda Türkiye’ye gelip, ağustos ayının sonlarında güney ülkelerine göç eden leylekler için Eskikaraağaç köyünde yapılan yuvalar, Karacabey Belediyesi tarafından yenilendi.

Ahşap elektrik direklerin betona dönmesiyle birlikte harekete geçen belediye ekipleri, yaklaşık 6 ay konaklayacak olan leylekler için beton direklerin üzerine demirden yuva yaptı. Leyleklerin daha iyi şartlarda beslenmesi ve üremesi için yapılan 15 yuva içerisinde yavru leyleklere de zarar verebilecek naylon, ip, çuval, misine gibi risk oluşturan cisimler, tek tek toplandı.

‘RAHAT YAŞAM SÜRMELERİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ’

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Eskikaraağaç Köyü’nün göç popülasyonu yönünden Türkiye’yi Avrupa’da temsil ettiğini belirterek, “Kendimizi ve belediyemizi hayvan dostu şehir ve hayvan dostu belediye olarak nitelendiriyoruz. Güzellikler şehri olarak tabir ettiğimiz Karacabey’de, dünyaca ünlü Karacabey Hara’sı var. Yarış atları ve kangal köpeklerinin olduğu bir yer. Bunun yanında evcil hayvanlar için barınaklarımız var. Ayı rehabilitasyon merkezimiz var. Bunlarla birlikte, şu an içinde bulunduğumuz ve bizi Avrupa’da temsil eden Eskikaraağaç Leylek köyümüz var.

Eskikaraağaç Mahallemizde yaptığımız çeşitli çalışmalarla bizim misafirimiz olan leyleklerin daha rahat bir yaşam standardına kavuşması için gayret gösteriyoruz. Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak mera ıslahı ve yerli ırk yetiştirilmesiyle birlikte, buraya gelen leylekler ve diğer aban kuşları daha rahat bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Prag’da film festivalinde birincilik kazanan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayemiz var. Yaren Leylek’i de inşallah en kısa zamanda burada görmek istiyoruz” dedi.

‘AMACIMIZ ESKİKARAAĞAÇ’I KUŞ CENNETİ HALİNE GETİRMEK’

Şubat sonu itibariyle gelecek olan leyleklerin daha iyi bir yaşam sürebilmeleri için elektrik direklerine yapılan yuvaların yenilendiğini dile getiren Özkan, “UEDAŞ tarafından bu ahşap direklerin betonlarla değiştirilmesi sonucu deforme olan, bozulan ve ortadan kalkan yuvaları yeniliyoruz. Belediye olarak biz her yıl bu leylek yuvalarının restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede de UEDAŞ ekipleriyle birlikte Karacabey Belediyesi personelimiz bu çalışmaları yapıyorlar. Bizim amacımız burasını doğal bir kuş cenneti haline getirmek. Uluabat Gölü’nün kıyısında olan bu yerleşim alanında Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak yaptığımız mera ıslah projesiyle birlikte buraya sadece leylek değil, bir çok yaban hayvanının geldiğini gözlemledik. Bu çalışmalar daha ileri gittiği zaman burada çok çeşitli türleri gözlemlemek mümkün olacaktır” diye konuştu.

‘HER YUVAYI BİR ÇOCUĞU SAHİPLENDİRİYORUZ. HER AİLENİN LEYLEĞİ VAR’

