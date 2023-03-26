CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

13 Eylül 2022’de yazmıştım, tekrar yazma gereği hissettim…

Dünyada ulus devletler, feodallere karşı haklı bir mücadele vererek kurulmuştur.

Başta krallar olmak üzere toprak ağaları ve kiliseye karşı devrimci burjuvazi önderliğinde gerçekleşen uluslaşma süreci, dünyanın kaderini değiştirmiştir.

İngiltere gibi kimi ulus devletler, feodalizmi yıkarken kralları da ulus devletin yanında yer almış ve ulus devletin kurulmasına destek vermiştir.

O nedenledir ki İngiltere’de sembolik de olsa hala krallık vardır.

Fransa’da ise destek vermediği için kral, giyotin ile öldürülmüştür.

Türkiye’de ise mücadele hem Anadolu’nun işgaline göz yuman feodalizme yani padişahlığa hem de işgalci İngiliz emperyalizmine karşı verilmiştir.

Sonuçta Atatürk ve Türk Milleti kazanmış, Vahdettin ise İngiliz Malaya zırhlısı ile ülkeden kaçmıştır.

AKP’nin 16 Nisan referandumu ile getirdiği rejimi yanlış analiz edip tek adam, hanedan, padişahlık kuruyor gibi söylemler ile ortaya çıkanlar yanılıyorlar.

Bu doğru olmadığı gibi Erdoğan’ı da güçlendirmek başka bir işe yaramamaktadır.

16 Nisan rejim değişikliği, BOP’ta ilerleme olmayınca ABD’nin bulduğu ve AKP’nin uygulamaya koyduğu bir oyundur.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi’ne dönelim.

Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere ulus devletleri kuran burjuvazi zamanla gericileşmiş ve sömürgeleri kendinden ayrılmaması için yollar aramaya başlamıştır.

Devamında da İngiltere sömürü devam etsin diye sömürdüğü milletlere, İngiltere’den ayrılmamaları şartıyla özerklik, ana dilde eğitim vb. haklar vermiştir.

AB içerisinde Fransa ile birlikte çıkardıkları, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi bundan ibarettir.

Sadece belediyelerin özerkliği zannedenler varsa yanlış bilmektedir.

Sonuç olarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Türkiye’de uygulanamaz!

Ne sömürgemiz ne özerk bir bölgemiz ne de özerklik vereceğimiz bölgemiz vardır!

Geçmişte bu tartışmaya; CHP Parti Meclis üyesi Nevaf Bilek’in “Diyarbakır, Kürdistan’ın bir parçasıdır” açıklamasına karşın Faik Öztrak’ın açıklaması noktayı koymuştur.

“Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi ve kadim bir şehridir.”