Galatasaray, bu sezon şampiyonlar ligi’ndeki ilk galibiyetini lille deplasmanında aldı. Yunus’un 65. saniyedeki golüyle öne geçen Cimbom, 7 ve 39’da Diaoune’yi durduramadı. 44’te Batrakov skora denge getirdi. 52’de kendi kalesine Bentaleb, 61’de de Osimhen fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılılar için Devler Ligi şimdi başladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde üzerindeki şanssızlığı kırdı. Lig aşamasına Sporting ve Barcelona yenilgileriyle başlayan sarı-kırmızılılar, deplasmanda Lille’i 4-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. Cimbom, 65. saniyede golü buldu. Soldan topu getiren Barış’ın pasında Yunus ağları sarstı: 0-1. 7’de Alessandro’nun ara pasında defansın arkasına sarkan Diaoune, kaleci Uğurcan’ı çalımlayıp skoru 1-1’e getirdi.

OSİMHEN FİŞİ ÇEKTİ 23’TE

Diaoune’nin kafa vuruşunu Uğurcan kornere çeldi. 37’de Barış’ın çaprazdan sert şutu yan ağlarda kaldı. 39’da Bakwa’nın vuruşunda kaleci Uğurcan’dan seken topu Diaoune tamamladı: 2-1. 44’te Sallai sağdan ortaladı, Batrakov kafayla durumu 2-2’ye getirdi. 52’de Sara sağdan korneri kullandı, ön direkte Torreira kafayı vurdu, Bentaleb’ten sekip ağlara giden top sonrası Galatasaray tekrar öne geçti: 2-3. 61’de Batrakov’un başlattığı atakta Barış’ın pasıyla buluşan Osimhen sert vurdu: 2-4. Son bölümde oyunu iyi tutan Galatasaray, maçı 4-2 kazandı.

Sarı-kırmızılı forma altında Avrupa kupalarında 14. golünü atan Osimhen, Galatasaray’ın uluslararası arenada en skorer ismi konumunda.

PENALTI VARDAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 27. dakikasında Osimhen, kaleci Berke’nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Rade Obrenovic penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi Matej Jug’un uyarısı sonrası ekranda pozisyonu inceleyen Obrenovic, penaltıyı iptal etti. Sarı-kırmızılıların itirazları sonucu değiştirmedi.

"BANA KİMSE ÖĞRETEMEZ"

Osimhen, gergin gözüktüğüne yönelik soru üzerine sert konuştu: “Gergin gibi gözüküyor olabiliriz ama o gerginlik değil, o an gösterdiğimiz bir reaksiyon. Topla nasıl oynayacağımı, nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez çünkü dünyanın en iyi santrforlarından biriyim. Takılmıyorum bu tarz yorumlara. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Hiçbir birey, kulübün üstünde değil, takım kollektif mücadele ediyor.”

GOLÜ ATIYOR RAKİBE YAZIYOR

Lucas Torreira, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 2 golde vuruşu yapan isim olmasına rağmen UEFA golleri ona yazmıyor. Sporting deplasmanında Torreira’nın vuruşu İnacio’dan sekip ağlara gitmiş, UEFA golü kendi kalesine İnacio şeklinde yazmıştı. Dün Torreira yine ağları sarstı ama top Bentaleb’e çarptığı için UEFA, golü Lille’li oyuncunun kendi kalesine attığı şeklinde değerlendirdi.

EN HIZLISI YUNUS

LİLLE deplasmanında Cimbom, ikinci dakikanın ilk saniyelerinde skoru 1-0 yaptı. Maçın 65. saniyesinde Yunus Akgün ağları sarstı, bu gol, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü olarak tarihe geçti. 26 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Avrupa’da bu sezon ilk golünü kaydetti. 2024-25’te Avrupa Ligi’nde 8 maçta 5 gol atan Yunus, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde 9 karşılaşmada ağları 2 kez sarsmıştı.

BATRAKOV’UN YILDIZI PARLIYOR

Cimbom’un yeni transferi Aleksey Batrakov için Şampiyonlar Ligi serüveni rüya gibi başladı. İkinci haftadaki Barcelona maçında ağları sarsan Rus futbolcu, dün Lille deplasmanında da kafayla golünü attı. Son iki maçta 2 gol kaydeden Batrakov, oynadığı futbolla da tam not aldı.

ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI

Sarı-kırmızılılar, Lille maçıyla birlikte öne geçtiği maçı kaybetme serisini bitirdi. Sporting deplasmanında 5. dakikada, Barcelona karşısında da 28’de öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayan Cimbom, dün 2. dakikada durumu 1-0’a getirdi. İlerleyen dakikalarda 2-1 geriye düşmesine rağmen geri dönen Galatasaray, bu kez şeytanın bacağını kırdı.

LİLLE’İ YENDİK SIRA F.BAHÇE’DE

Galatasaray’ın başında Avrupa’da 16. galibiyetine ulaşan Teknik Direktör Okan Buruk, artık Fenerbahçe derbisini düşüneceklerini söyledi. İki gün önce 53 yaşına giren Buruk, “Doğum günü pastasını keserken bu galibiyeti dilemiştim. Bu hafta çok önemli. Lille maçını ve ardından derbiyi kazanmak istiyorduk. Birincisini başardık. Deplasman galibiyeti ayrıca mutlu etti. Hedefimiz son PGS maçına tur atlamış bir takım olarak çıkmak” dedi.

2.1 MİLYON EURO KAZANDI

Galatasaray, Lille deplasmanında aldığı 3 puanın yanı sıra kasasını da doldurdu. Sarı-kırmızılılar, UEFA’nın verdiği 2.1 milyon Euro’luk galibiyet primini almaya hak kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DÜN

Como-Man.United:...............4-1

Real Madrid-Leipzig:............4-1

Club Brugge-Lens:...............3-0

Bayern Münih-Arsenal:......2-2

İnter-Shakhtar:......................1-0

Aston Villa-Viking: ................3-1

Real Betis-Feyenoord:........1-0

Sporting-LASK Linz:............2-3