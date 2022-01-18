İtalyan solcu siyasetçi David Sassoli’nin bu ayın başnda 65 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından boş kalan Avrupa Parlamentosu başkanlık koltuğuna Maltalı siyasetçi Roberta Metsola seçildi.

Maltalı siyasetçi Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı seçildi. İtalyan siyasetçi David Sassoli’nin 65 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından yapılan seçimlerde Metsola ilk turda geçerli 616 oyun 458’ini aldı ve oylamadan galip ayrıldı.

Bu pozisyona son 20 yılda gelen ilk kadın olan Metsola merkez sağ partisi Avrupa Halk Partisi’ne mensup. Bugün 43’üncü yaşına basan Metsola, Avrupa Parlamentosu’nun üçüncü kadın başkanı oldu.

Strasburg’da kararı açıklayan Pedro Silva Pereira, “Tebrikler Roberta Metsola ve doğum günün kutlu olsun” dedi. Bugün 43 yaşına basan Metsola seçim kampanyası için, “Parlamentonun artık bir kadın tarafından yönetilme zamanı geldi” demişti.

Daha önce Simone Veil ve Nicole Fontaine parlamentonun kadın başkanları olmuştu. 2013’ten beri Avrupa Parrlamentosu’nun bir üyesi olan Metsola, henüz öğrenciyken Malta’nın bir AB üyesi olması yönünde kampanya yapmıştı. Yaklaşık 500 bin nüfuslu Malta, 2004 yılında AB’ye katıldığında en küçük AB üyesi ülke olmuştu.