Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 artarak 418,9 puan ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 13.084 puan oldu.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 yükselişle 7.330 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artışla 6.240 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 primle 8.083 puanda ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 değer kazancıyla 22.538 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,1 artışla günü 0,9980’den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 0,9970’ten işlem görüyor.

Analistler, piyasalarda enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında “şahin” duruşunu koruyacağı endişeleri ile oynaklığın arttığını bildirdi.

Avrupa’da kış aylarının yaklaşmasıyla enerji krizine ilişkin endişeler gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, artan elektrik ve doğal gaz fiyatları nedeniyle sektörde faaliyet gösteren şirketlere yönelik ilave vergiyi de kapsayan tedbirlerin, resesyon kaygılarının derinleşmesine neden olduğunu dile getirdi.

Analistler, piyasalardaki dalgalı seyrin Fed’in toplantısına kadar sürebileceğini ifade ederek, bugün Avro Bölgesi’nde ticaret dengesi ve ABD’de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya’da ağustos ayında Toptan Satış Fiyat Endeksi yıllık yüzde 18,9 arttı. (AA)