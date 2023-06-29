Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalarak 455,6 puan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 15.934 puan oldu.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.486 puan olurken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.294 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 9.486 puanda ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 27.704 puanda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,5 azalışla 1,0910 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0920’de dengelendi.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın “şahin” tonlu sözle yönlendirmelerinin küresel pay piyasalarında risk iştahını düşürdüğünü söyledi.

Dün “ECB Merkez Bankacılığı Forumu” kapsamında düzenlenen panele katılan Fed Başkanı Powell, ECB Başkanı Lagarde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda para politikaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Powell, yıl sonuna kadar iki defa faiz artırma ihtimallerinin olduğunu vurgularken, Lagarde da temmuzda büyük olasılıkla tekrar faiz artışı yapabileceklerine işaret etti.

Bailey ise verilerin enflasyonun kalıcılığına dair açık sinyaller gösterdiğine dikkati çekerek, bankanın son toplantısında beklentilerin üzerinde yaptığı 50 baz puanlık faiz artışının “haklı” olduğunu ve enflasyonu hedeflenen seviyeye düşüremezlerse daha kötü bir sonuç olacağını savundu.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi, Almanya’da enflasyon, ABD’de ikinci el konut satışları ve büyüme verilerinin takip edileceğini kaydetti.

(AA)