Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Avrasya Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Avrasya Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Pelitli Mahallesi Olimpiyat Bulvarı No:35/A (Pelitli Yerleşkesi) Ortahisar/TRABZON

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