Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı 
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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı 

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı. Buna göre tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 TL’ye, minibüsler için 69 TL’ye çıktı.

Avrasya Tüneli’nin resmi web sitesinde yer alan güncel geçiş ücretleri tarifesine göre, bugünden geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlendi.

Zamdan önce otomobiller için tek yön geçiş ücreti 36,40 lira, minibüsler için ise 54,70 liraydı.

(DHA)

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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı 
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