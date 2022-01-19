AVM’de çocuğu darp eden sanık hakkında karar açıklandı

Bakırköy’de bir alışveriş merkezinde 11 yaşındaki T.C.S.’yi darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ayhan Karaca hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Karaca’nın 4 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi ancak verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Bakırköy’de bir alışveriş merkezinde 11 yaşındaki T.C.S.’yi darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ayhan Karaca hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde basit yargılama usulüne göre yapılan yargılamada sanık Ayhan Karaca yazılı savunma sundu. Sanık olay günü bir arkadaşıyla AVM’ye gittiğini, yürüyen merdivenden çıktıkları sırada aşağı inen iki çocuğun arkadaşının omzuna ve koluna dokunduklarını ve ağızlarından zıplama sesi olan bing bing diye ses çıkartarak aşağıya indiklerini söyledi. Karaca savunmasının devamında, “Daha sonra bu çocuklarla tuvalette karşılaştık. Onlara ‘o merdivendeki çocuklar sizdiniz değil mi ?’ diye sorduk, ‘evet bizdik abi’ dediler. Kendilerine tanımadıkları insanlara bu tarz hareketler yapmamalarını, ters birisine denk gelebileceklerini söyledim. Ellerimi yıkarken çocuklardan biri kalça kısmıma dokunarak beni taciz etti ve kaçtı. Çocuk olması sebebiyle cinsel bir taciz olmadığını sadece beni sinirlendirmeye çalıştıklarını düşündüğümden çok umursamadım. Lavabodan çıkıp ilerledikten sonra aynı çocuklar arkamızdan ‘abi, abi’ şeklinde bağırdıklarını duydum. Kendilerine döndüğümüzde ise kaçtılar. Çocuklar sürekli bize bağırarak sesleniyorlardı. Bakınca da nanik işareti yapıp kaçıyorlardı. Bu şekilde bizi takip edip bütün herkesin içinde rezil ediyorlardı. Ben arkadaşıma ‘sen buralarda bekle ben bunları atlatıp geleyim’ dedim ve arkadaşımın yanından ayrıldım. Ben daha sonra alt katlara inmeye başladım. Çocukların kovalamacası 2 kat alta kadar devam etti. En alt katta neredeyse koşar gibi çocuklardan kaçtım ama onlarda peşimden koşup tekrar aynı alay etmelerine devam ettiler. Bundan sonra köşeyi döner gibi yapıp mağaza girişinde saklanıp çocukları bekledim. Amacım çocukları yakalayıp söz ile uyarmaktı. Mağazanın girişinde beni görünce tekrar kaçmaya başladılar. Bu sefer ben de arkalarından koştum. Koşarken T.C.S. isimli çocuk yere düştü. O anda koşmanın verdiği adrenalin ile sinirlerime hakim olamayarak çocuğu silkeleyerek yerden kaldırdım ve ayağa kalkmaya direnince tekrar yere bıraktım. Yere bıraktıktan sonra kaba etine bir tane tekme attım. Daha sonra o anda yaptığımdan pişman oldum” dedi.

Sanık yazılı savunmasının devamında, “Çocuklar anladığım kadarıyla sosyal medyada ‘kışkırtma’ denilen başka insanları sinirlendirmek üzerine kurulu olan bir akımı benim üzerimde denediler. Ben o kadar insanın arasında rencide edildim ve rezil oldum. Bu sebeple bir anlık kızgınlıkla tekme attım. Çocukların beni ne kadar süre ve mesafe takip ettikleri kamera kayıtlarında açıkça görülecektir” ifadelerini kullandı.

T.C.S. ise dilekçesinde 12 Temmuz 2021 günü Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinde darp edildiğini söyleyerek “Arkadaşımla AVM’nin tuvaletine gittiğimizde yanımıza gelen kıvırcık saçlı bir adam ensemizden tutup ‘siz o çocuklarsınız, geçen gün burada yanınızda başka çocuklar vardı bana el hareketi yapmıştınız’ dedi. Ben kendisine ‘ben seni tanımıyorum abi’ dedim. Biz böyle söyleyince bizi bıraktı. Adının sonradan Ayhan Karaca olduğunu öğrendiğim kişinin yanına gitti. Yanımdaki arkadaşım Mehmet o sırada bu iki adama karşı alaycı şekilde dans edip garip hareketler yaptı. Kıvırcık saçlı o sırada arkadaşının yanından ayrıldı. Ayhan denilen adam bize dönüp bakmaya başladı ve ‘gel gel’ der gibi el işareti yaptı. Biz korkup kaçmaya başladık. Sonra bir anda karşımıza çıktı ve beni yakaladı, Mehmet kaçıp uzaklaştı. Ayhan Karaca isimli şahıs beni yakalayıp, omzumdan tutup yere attı. Ben yerdeyken sırtıma, belime ve kalçama tekme attı. Beni darp ettikten sonra kaçmaya başladı, oradaki sivil polisler bu adamı yakaladılar. Beni neden darp ettiğini bilmiyorum. Arkadaşlarım daha önce kendisine alaycı hareketler yaptığı için beni de o gruptan biri sanmış olabilir Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın ‘kasten yaralama’ suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 12 Temmuz 2021’de Bakırköy’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede mağdur çocuk T.C.S.’nin alışveriş merkezinde arkadaşı ile tuvalete gittiği aktarılmıştı. O sırada sanık Ayhan Karaca’nın T.C.S. ile yanındaki arkadaşına “Siz o çocuklarsınız, geçen gün bu alışveriş merkezinde yanınızda başka çocuklar vardı bana el hareketi yapmışsınız” dediği iddianamede belirtilmişti. Mağdur çocuğun ise Karaca’ya kendisini tanımadığını söylediği ifade edilmişti. İddianamede Karaca’nın mağdur T.C.S’ye eli ile gel işareti yaptığı, mağdur ve arkadaşının korkarak kaçmaya başladıkları ancak sanığın mağdurun önüne çıktığı ve mağduru darp ettiği belirtilmişti. Adli Tıp Kurumu raporunda T.C.S’nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı belirtilmişti. Karaca’nın 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. (İHA)