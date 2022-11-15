Avcı’nın koltuğu sallanıyor

Ne zaman bir başkan veya yönetici, “Hocamızın arkasındayız” açıklaması yaparsa ismi geçen teknik direktörün ipi çekilmiş demektir. Bununla ilgili yüzlerce örnek verebiliriz ama en son örneği Valerien İsmael’dir. Kovulmadan iki-üç hafta önce Beşiktaş Başkanı ve yöneticileri, “Hocamızı kimseye yedirmeyiz” gibi açıklamalar yapmışlardı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da buna benzer açıklamalar yaptı, “Hocamızı kimse tartışamaz” ifadesini kullandı. İçimden, “Eyvah” dedim. Demek ki önce Avrupa’daki rezalet, sonra Süper Lig’de gelen istenmeyen sonuçlar Başkan Ağaoğlu’nu strese sokmuş. Başkan çok haklı.

Abdullah Avcı’nın elinde şampiyon olmuş bir kadro varken, transferde kimi istediyse de aldı. Maliyeti ne olursa olsun kimi istemediyse de gönderdi. Böylesine büyük ve geniş bir imkan belki Fenerbahçe hariç diğer hiçbir takımın teknik direktörüne sunulamadı bile. Abdullah Avcı maalesef kadro mühendisliğini başaramadı. Şu ana kadar gelenleri, gidenleri konuşmak, tartışmak artık en başta Avcı olmak üzere kimseye bir yarar getirmez. Ama şu bir gerçek ki koltuk sallanıyor.

Tahminim koltuk devrilmeden önce Avcı ara transfer döneminde koltuğun sallanan ayaklarına bir iki takviye yani tabiri yerinde ise takoz koymaya çalışacaktır. Tutar mı, yani koltuğunu sağlamlaştırır mı; çok zor. Çünkü kendisi bile takımının ne yaptığını veya nasıl oynadığını bilmiyor. Ne diyor, “İyi miyiz, değiliz. Kötü müyüz, değiliz…”

Senin dilin varmıyor bari ben söyleyivereyim hocam. Kötüsünüz kötü. Lige verilen arada takıma hangi dokunuşları yapacaksın çok merak ediyorum. İşin çok zor ve koltuğun da bir hayli sallanıyor bilesin.