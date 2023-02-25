Avcı’nın hedefleri bitmez

TRABZONSPOR için aslında her şey çok güzel başlamıştı. Uzun yıllar sonra gelen şampiyonluk camiaya bambaşka bir hava getirmişti. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın hedefleri de çok büyüktü. Tabii ki hedef Süper Lig’de yine şampiyon olmaktı ama önce Şampiyonlar Ligi diyordu Avcı. Bunun içinde takımın kilit taşlarıyla oynadı ve yerlerine yeni transferler yaptırdı. Ancak Devler Ligi’nin kapısından bile giremedi. Olsun Avcı’nın hedefleri yine de büyüktü. Bu kez de sırada UEFA Avrupa Ligi vardı. Bu Avrupalılar o kadar kıskançlar ki bizi yani Trabzonspor’u Avrupa’ya almamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Yine çok kıskandılar ve UEFA Avrupa Ligi’ne de almadılar. Ama onun adı Abdullah Avcı’ydı ve pes etmeye niyeti de yoktu. Sırada Konferans Ligi vardı. Hatta turun ucundan bile tutmuştuk ama maalesef yine olmadı. Avrupa’da bile Fırtına olan ismimiz Abdullah Avcı sayesinde, ‘deplasman fakiri’ne çıktı.

Ayıp, Avcı’yı tanımıyorlar

Ama sizler de Abdullah Avcı’yı tanımıyorsunuz galiba. Avrupalılar da tanımıyor herhalde ki yabancı basın mensuplarına “Kendileri beni tanımıyor her halde” diyor. Yahu onlar kıskandıkları için tanımıyormuş ayaklarına yatıyorlar. Bizler seni çok iyi tanıyoruz hiç merak etme. Geçen sezon şampiyon olmuş Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı’nın bir sonraki hedefini çok merak ediyorum. Önce Şampiyonlar Ligi olmadı. Sonra tek tek Avrupa kupalarına havlu attı. En büyük hedef Süper Lig şampiyonluğuydu ona da veda etti.

Kasket takmayı unutma

Şimdilerde hedefimiz Türkiye Kupası diyor. O da elden gidince ne hedef gösterecek tahmin edebiliyorum. Bir alt ligde başarı ile mücadele eden iki Karadeniz ekibimiz Samsunspor ve Rizespor ile bir turnuva düzenlensin ve adı da ‘teselli kupası’ olsun. Bilemiyoruz belki de son kez bu hedefi tutturabilir. Yahu unuttum. Bir de evinin balkonunda oturup taraftarların ve futbolcularla birlikte yöneticilerin evine gelmesini bekleyebilir. Fazla zamanı da kalmadı galiba. Her an evine çekilerek beklemeye başlayabilir, ama kasketini de takmayı unutma.