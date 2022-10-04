Avcılar’da yol verme kavgasında ortalık karıştı

Avcılar’da, iki sürücü arasında yol verme meselesinden çıktığı iddia edilen kavgaya sürücülerin yakınları da karışınca ortalık birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü, Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç ile VİP araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya sürücülerin yakınları da dahil olunca kavga çıktı. İki grup arasında yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık birbirine girdi.

Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırılan kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)