Avcılar’da trafikte yol ortasında tekmeli taşlı kavga 

Avcılar’da sürücüler arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerinden inen sürücüler ve yanlarındakiler şemsiye, taş ve tekmelerle birbirlerine saldırdı.

Firuzköy Bulvarı’nda seyir halinde olan iki aracın sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Birbirlerine hakaret eden iki sürücü otomobillerinden inerek yol ortasında kavga etti. Sürücülere otomobildeki yakınları da destek verdi. Sürücülerden biri bagajından aldığı şemsiyeyle tartıştığı kişiye vurmaya çalıştı. Diğer araçtakiler de kaçarak ellerine aldıkları taşla karşılık verdi. İki grup arada birbirlerine tekmelerle de saldırdı.

Diğer otomobildeki 2 kişi, şemsiyeyle saldıran sürücüden kaçmaya çalışsa da kavga bir süre devam etti. İki kişi öfkeli kişilerin elinden kaçarak kurtuldu. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

(DHA)