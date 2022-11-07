Avcılar’da sağlıkçıların saldırıya uğradıkları anlar kamerada

Avcılar’da kalp hastasını almaya giderken geri giden ambulansın otomobillerine çarptığını öne süren aynı binadakilerin ellerinde sopa ile inerek ambulansa saldırmaları ve görevlilerle kavgası güvenlik kamerası ile kaydedildi. Gece yoğun bakıma alınan ve bugün imza atarak hastaneden ayrılan kalp hastası Fabri Aybakan, “Ben saldırıya uğrayan görevlileri görünce acımı unuttum” dedi.

Yeşilkent Mahallesi’nde oturan kalp hastası Fahri Aybakan fenalaşınca yakınları hastaneye kaldırılması için ambulans istedi. 112 Acil Çağrı Merkezinden yönlendirilen ambulans hastaya ilk müdahaleyi yapmak için bina önüne geldi. İki görevli Aybakana müdahale ederken, üst katta oturanlardan biri iddiaya göre “Arabaya çarpacaksınız” diye bağırdı. Bunun hemen ardından binada oturan komşuları ellerine aldıkları sopalarla dışarı çıkarak 112 Acil sağlık ambulansındaki Süleyman Kartal ile yukarıda hastaya müdahale eden Tolga Kaya ve Hasan Demir’e saldırdı. Görevlilerin ‘Beyaz kod’ vermesi üzerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler aynı aileden Doğan, Fadime, Ramazan ile Beytullah Şenkaloğlu’nu gözaltına aldı. Başından darbe alıp, kanlar içerisinde kalan sağlık görevlilerinden Süleyman Kartal, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer iki görevli de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kalp hastası Fahri Aybakan, Esenyurttaki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Binanın yanındaki işyerinin güvenlik kamerası ile de kaydedilen olayda ellerinde sopa ile gelerek ambulansa vuranların daha sonra 112 sağlık görevlileri ile kavga ettikleri görüldü. Yeşilkentteki polis merkezi görevlileri şüphelilerin ve 112 görevlilerinin ifadelerini alarak güvenlik kamerası kayıtlarını da dosyaya ekledi. Şikayetçi olabilmek için kaldırıldığı hastaneden imza vererek ayrılan Fahri Aybakan, yaptığı açıklamada, yarın sabah anjiyo olacağını, kızının da acil tıp teknisyeni olduğunu belirterek, “Olmaması gerekirdi, üzüldük. Sağlık çalışanının kafasına vurmuşlar. Kulağının kemiği çıkmış. Bana müdahale etmeye gelen sağlık görevlilerini görünce acımı unuttum. Sağlık görevlisini kanlar içinde görünce insan kendisini unutuyor. Onlara destek olabilmek için imza atıp hastaneden karakola gelip ifade verdim. Komşular bugün saldırdı ama yarın onlara da ambulans gelebilir. Bana bir şey olsa bunun hesabını kim verecekti? İstanbulun göbeği diyoruz ama barbarlık resmen. Hepsinden şikayetçi oldum. Ben kendimden vazgeçtim. Sağlık çalışanlarına destek olmak için karakola gittim” dedi.

Rojda Usta da, “Arabalarına çarpma da yok. Araçtaki görevli ne araçtan inemiyor, başına vuruyorlardı. Adam kalpten gidecek ona müdahale edemiyorlar. Çünkü onlara saldırıyorlardı” dedi. (DHA)